- Mircea de la „Insula Iubirii” a fost una dintre cele mai vanate ispite masculine. Cu toate acestea, norocoasa cea mai mare a fost Mirela, caci cei doi s-au apropiat rapid și chiar și-au „furat” un sarut, unul altuia.

Anca Serea a fost surprinsa fara verigheta și, imediat, au aparut speculațiile. Oricum, Anca Serea a trebuit sa faca fața și zvonurilor conform carora ar urma sa divorțeze de Adi Sana. Așa ca absența verghetei a fost fix cireașa de pe tort. Vedeta a ținut sa…

- Maria Ilioiu, de la ”Insula Iubirii”, spunea ca rolul ei in indragitul show filmat in Thailanda s-a incheiat. Ea a adaugat ca este dispusa sa redevina ispita in urmatoarele sezoane. ”Barbatul pe care l-am cucerit a fost cel mai frumos lucru din sezonul acesta, mi-a placut ca a fost cu adevarat o provocare.…

Patru dintre ispitele din reality show-ul „Insula Iubirii" au „comis-o" pana aproape de zorii zilei, intr-unul dintre cele mai renumite cluburi din Capitala.

- A aparut prima reacție dupa ce s-a scris ca Maria Ciobanu a murit intr-un accident de mașina. Un site oarecare a postat o știre macabra conform careia Ionuț Dolanescu și mama sa, Maria Ciobanu, ar fi murit intr-un accident de mașina. Firește ca toți cunoscuții artiștilor au intrat in panica, numai ca,…

- Medicul estetician Adina Alberts a criticat-o dur pe Dana Nalbaru pentru ca are riduri. Ea a declarat intr-un interviu ca nu i se pare normal ca o persoana publica sa nu se ingrijeasca și ca artista nu s-a mai ocupat de aspectul ei fizic de cand și-a intemeiat o familie. Replica acida a Danei Nalbaru…

- Dani Mocanu, supranumit și ”baiatul rau al manelelor”, nici nu vrea sa auda despre violența impotriva femeilor. Chiar daca admira, fara rezerve, viața de cartier și canta despre ea, in stilu-i caracteristic, de fiecare data cand are ocazia. Numai ca manelistul a fost extrem de suparat atunci cand unul…