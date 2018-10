Andreea și Gabi au ajuns pe insula in urma cu doua ediții, iar evoluția lor in competiție a starnit numeroase controverse. Dupa ce tanara a rupt brațara și a facut nunta de proba cu ispita George, in ediția a zecea a emisiunii ea se va intalni fața in fața cu barbatul cu care a venit la ”Insula Iubirii”.