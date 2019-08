Stiri pe aceeasi tema

- Teodora a fost pusa fața in fața la bonfire cu Mircea pentru a clarifica lucrurile dintre cei doi, iar femeia a uimit prin declarația sa. „Vad o relație cu Mircea, dar noi inca nu ne-am cunoscut, tot ce a facut pentru mine pe insula imi place, dar nu e suficient pentru a intra intr-o relație, vreau…

- La Purimuntra, Bogdan a dezvaluit la testimoniale ca testul de la Insula Iubirii este de fapt doar pentru Gia, nu și pentru el. Barbatul a luat hotararea de a pune un deadline pentru relația cu femeia de la Minitel, pe care daca femeia il pica, o descalifica definitiv in ochii lui. Toate acestea insa…

- Decizie neasteptata la "Insula Iubirii"! Gia, femeia alaturi de care Bogdan s-a inscris la testul iubirii, a hotarat sa puna capat relatiei, dupa ce, la bonfire, a vazut imaginile socante cu concurentul.

- Ce s-a intamplat la Insula Iubirii, episodul 13, sezonul 5. Geanina și Andi și-au dus relația la un alt nivel, cei doi petrecand prima noapte impreuna. Apropierea dintre cei doi a facut-o pe Denisa sa rabufneasca, ținta rautaților ei fiind ispita Ionuț Gojman. Intre timp, Adrian a picat in capcana pregatita…

- Iesit din camera de testimoniale, Bogdan a tinut sa clarifice situatia cu Irina. Se pare ca barbatul se simte atras de blondina si isi doreste ca ea sa nu mai interactioneze cu alt concurent de pe Insula, cu scopul ispitirii. Mai asumat ca oricine, i-a spus ca vrea sa formeze un cuplu!

- Aceasta pare a fi seara in care multe necunoscute de pe Insula Iubirii se rezolva. Mai intai, Geanina afla adevarul și vede ce face iubitul sau departe de ea. In același timp, tot in resortul fetelor se petrece minunea și inevitabilul se produce