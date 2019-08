Stiri pe aceeasi tema

- „Insula Iubirii” a adus azi numeroase schimbari pentru Gia, atat de ordin emoțional, cat și de ordin fizic. Fosta iubita a lui Bogdan a avut parte de o schimbare de look colosala, trecand de la parul blond, la parul șaten și la un breton la moda.

- Teodora a fost pusa fața in fața la bonfire cu Mircea pentru a clarifica lucrurile dintre cei doi, iar femeia a uimit prin declarația sa. „Vad o relație cu Mircea, dar noi inca nu ne-am cunoscut, tot ce a facut pentru mine pe insula imi place, dar nu e suficient pentru a intra intr-o relație, vreau…

- La Purimuntra, Bogdan a dezvaluit la testimoniale ca testul de la Insula Iubirii este de fapt doar pentru Gia, nu și pentru el. Barbatul a luat hotararea de a pune un deadline pentru relația cu femeia de la...

- Decizie neasteptata la "Insula Iubirii"! Gia, femeia alaturi de care Bogdan s-a inscris la testul iubirii, a hotarat sa puna capat relatiei, dupa ce, la bonfire, a vazut imaginile socante cu concurentul.

- Eusebiu a petrecut 3 ore la testimonial, in ediția de luni seara, timp in care a descris o alta fața a Teodorei. In urma imaginilor pe care le-a primit cu femeia de la Minitel, Eusebiu s-a declarat victima acesteia. Barbatul a lansat o acuzație grava la adresa ei și anume motivul pentru care, crede…

- Pentru fetele de la Minitel, noaptea cu numarul șapte la Insula Iubirii a fost una in care petrecerea a aratat adevaratele fețe și interese. Denisa s-a folosit de toate armele pentru a-l cuceri pe Andi. Ispita a...

- Dis-de-dimineata, Aurel si Adrian au luat o decizie socanta. Ambii concurenti au renuntat la bratarile care reprezentau relatia cu partenerele alaturi de care au sosit pe Insula si au sarbatorit langa ispite aceasta "realizare".