Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șaptea ediție a noului sezon „Insula iubirii” le-a adus pe concurente in fața unor situații destul de complicate, iar adevarurile ce au ieșit la iveala au nascut lacrimi de durere, furie și multa suparare.

- Un nou cuplu a ajuns pe „Insula Iubirii”, in timp ce un altul s-a destramat deja, aseara. Ce se va intampla cu protagoniștii, telespectatorii pot afla in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Un nou cuplu a ajuns pe ”Insula Iubirii”, in timp ce un altul s-a destramat deja, aseara. Ce se va intampla cu protagoniștii, telespectatorii pot afla in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Cu...

- A marturisit in repetate randuri ca regreta ca a venit la ”Insula Iubirii” impinsa de iubitul ei, insa atunci cand a vazut imaginile in care partenerul ei se distra de minune, Hannelore s-a eliberat.

- Melancolia a napadit-o pe Diana Constantin, fosta concurenta de la "Insula Iubirii". Frumoasa bruneta sufera din dragoste din cauza unui barbat misterios care i-a lasat rani adanci in suflet.

- Diana Constantin a fEcut multe schimbEri de look in acest an. Cea mai importantE pentru ea a fost faptul cE xi-a scos acidul din buze xi a renuntat la "boticul de rEtuxcE". Recent, Diana Constantin a vrut sE ixi dea un refresh lookului pe care il are xi xi-a schimbat culoarea pErului, optand pentru…