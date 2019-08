Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Gojman face dezvaluiri, in direct la Cool Summer Nights, despre experiența de la Insula Iubirii. Barbatul a fost folosit de fosta iubita a lui Adrian, Denisa, pentru a il face gelos pe Andi, cea mai controversata ispita.

- Aseara, Minitelul a avut parte de o ieșire in faimosul cartier al Hua Hin-ului, iar drumul pana acolo a fost momentul ideal ca Ionuț sa devina sacul de box in care Denisa iși descarca frustrarile generate de oficializarea si expunerea relatiei lui Andi cu Geanina.

- Insula Iubirii a oferit momente extrem de controversate si in acest episod. Invitat in emisiunea Xtra Night Show, Ionuț Gojman este hotarat sa o demascheze pe Denisa, fosta iubita a lui Adrian de la Insula Iubirii. „N-ai decat sa-i faci jocul”, a declarat ispita Ionuț.

- Ce s-a intamplat la Insula Iubirii, episodul 13, sezonul 5. Geanina și Andi și-au dus relația la un alt nivel, cei doi petrecand prima noapte impreuna. Apropierea dintre cei doi a facut-o pe Denisa sa rabufneasca, ținta rautaților ei fiind ispita Ionuț Gojman. Intre timp, Adrian a picat in capcana pregatita…

- Baieții au parte de o vizita surpriza. Mai mult pentru unul dintre concurenți pentru ca musafirul neașteptat are sarcina de a-l observa cu strictețe pentru ca se afla sub monitorizare stricta.

- Dupa cateva zile petrecute la Purimuntra alaturi de ispitele care le-au dat lumea peste cap, Adrian și Costas se pare ca și-au adus aminte de femeile din viața lor, Geanina și Denisa. Amețiți bine dupa cateva pahare de alcool, cei doi barbați au inceput sa poarte un dialog șocant despre femeile alaturi…

- Nunta de la Puritanism dintre Aurel și Dana, difuzata aseara, in cea mai noua editie Insula Iubirii de la Antena 1, a facut-o pe Diana sa ia decizia de a renunța la brațara și a ramane in concurs doar pentru a-și reface imaginea din sezonul trecut in fața telespectatorilor. Chiar in timpul ceremoniei…