Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, Minitelul a avut parte de o ieșire in faimosul cartier al Hua Hin-ului, iar drumul pana acolo a fost momentul ideal ca Ionuț sa devina sacul de box in care Denisa iși descarca frustrarile generate de oficializarea si expunerea relatiei lui Andi cu Geanina.

- Minitelul a avut parte de o ieșire in faimosul cartier al Hua Hin-ului, iar drumul pana acolo a fost momentul ideal ca Ionuț sa devina sacul de box in care Denisa iși descarca frustrarile generate de oficializarea si expunerea relatiei lui Andi cu

- Dupa cateva zile petrecute la Purimuntra alaturi de ispitele care le-au dat lumea peste cap, Adrian și Costas se pare ca și-au adus aminte de femeile din viața lor, Geanina și Denisa. Amețiți bine dupa cateva pahare de alcool, cei doi barbați au inceput sa poarte un dialog șocant despre femeile alaturi…

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Nunta de la Puritanism dintre Aurel și Dana, difuzata aseara, in cea mai noua editie Insula Iubirii de la Antena 1, a facut-o pe Diana sa ia decizia de a renunța la brațara și a ramane in concurs doar pentru a-și reface imaginea din sezonul trecut in fața telespectatorilor. Chiar in timpul ceremoniei…

- Daca pentru Denisa, lucrurile au fost foarte clare inca de la ceremonia din prima zi, aceasta alegand sa recurga la gestul final si sa isi taie bratara de cuplu, Geanina, fata care nu a primit nicio veste de pe insula baietilor, a ales sa se refugieze in propria ei varianta de interpretare, dar totodata…

- La numai 5 ore de cand l-a lasat pe Adrian in „grija” Mariei Ilioiu, Denisa a auzit sunetul alarmei in resort. In editia de luni, la scurt timp de la acel moment, concurenta a luat marea decizie: i-a spus adio si a aruncat bratara in foc!

- Ajunși in Thailanda, in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii, Denisa și Adrian au parut sa formeze un cuplu sudat. Au discutat cu naturalețe, fara sa aiba spectaculozitate in gesturi și dialog și fara sa tradeze fisuri evidente.