Stiri pe aceeasi tema

- De la elemente inspirate din portul tradițional, la accesorii grele de 20 de kilograme, momentul defilarii ispitelor la ”Insula Iubirii”, se anunța unul grandios și va putea fi vazut in cel de-al patrule sezon al emisiunii, care va avea premiera pe 3 și 4 septembrie, de la 20:00, la Antena 1 și online…

- Candidatii la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor sustine miercuri si joi proba de evaluare a competentelor digitale (proba D). Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C) este programata joi si vineri. Afisarea primelor rezultate, in centrele…

- Roxana Nemeș este singura de la inceputul anului. Frumoasa blondina a declarat ca se simte foarte bine așa și a ajuns in punctul in care știe ce vrea de la un barbat. Roxana Nemeș a avut parte de doua relații destul de controversate. Prima a fost cu Radu Groza, cel care ii era și manager și de care…

- Potrivit acestuia, patru candidati au fost eliminati de la proba scrisa la Limba si literatura romana, patru de la proba obligatorie a profilului, iar cinci de la proba la alegere a profilului si specializarii. In zilele de 24 si 27 august se desfasoara evaluarea competentelor lingvistice…

- 45.052 de candidati sunt așteptați sa participe, incepand de luni, 20 august, la probele celei de-a doua sesiuni (august – septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2018. Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, 28.488 de candidați sunt din promotia…

- Ciprian Tudosa, medaliat cu bronz in proba de dublu rame la CE de canotaj de la Glasgow, a declarat, luni, la intoarcerea in tara, ca rezultatele de la Europene reprezinta doar un inceput pentru lotul masculin al Romaniei, iar sfarsitul se numeste "Tokyo 2020". "Suntem onorati de performanta…

- Din datele centralizate de Inspectoratul Scolar Judetean Alba, in urma afisarii rezultatelor la proba scrisa in cadrul examenului de Titularizare 2018, au fost inregistrate 72 de contestatii. Reamintim ca 353 de candidati au sustinut proba scrisa in 11 iulie, trei fiind eliminati din examen pentru tentativa…

- Circa 600 de elevi din țara susțin astazi ultimul examen din sesiunea suplimentara de Bacalaureat 2018, la disciplina la solicitare, informeaza moldpres.md.Proba de examen a inceput la ora 10:00.