Stiri pe aceeasi tema

- Armonia primei seri in Thailanda va fi spulberata, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Alarma a instaurat haosul și panica in randul fetelor și a adus cel mai...

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, noi concurenți descopera puterea irezistibila a „Insulei Iubirii” și efectele acestui test de cuplu pe care ei inșiși l-au dorit. Cu fiecare noua generație, concurenții au fost mai ascunși sau mai antrenați,…

- Trei alarme spulbera fericirea in prima seara pe Insula Iubirii, in cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți…

- INSULA IUBIRII 2019 se anunta o editie de execeptie. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți dispuși sa iși expuna relațiile. Astfel, in timp ce foștii concurenți inca incercau sa invețe sa traiasca…

- Un nou sezon al show-ului Insula Iubirii va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, iar surprizele nu intarzie sa apara. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula Iubirii a primit o noua serie de concurenți dispuși sa iși…

- Mirela, fosta concurenta la Insula Iubirii, a ramas in relații foarte bune cu ispita Mircea. Cei doi sarbatoresc un an de prietenie pe Facebook. Pe contul sau de socializare, Mirela a distribuit un filmuleț creat pentru sarbatorirea unui an de pretenie pe Facebook cu Mircea, ispita de la Insula Iubirii.…