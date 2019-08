Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de luni seara, „Insula Iubirii”, Maria Ilioiu și-a exprimat dorința de a parasi Thailanda și de a renunța la ispitire. Dupa ce a declarat in cadrul emisiunii ca nu mai poate sta in preajma lui Adrian, iubitul Denisei, roșcata a postat și un mesaj pe contul de socializare. Una dintre cele mai…

- Pentru ca vanatoarea inceputa de Adrian la Purimuntra nu putea fi oprita de nimeni si nimic, nici macar de refuzurile evidente ale ispitelor, echipa Insula Iubirii a apelat la ultima varianta: un mesaj neasteptat de la Denisa pentru el. Concurenta si-a jucat rolul sau a spus, de fapt, adevarul?

- In cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, doua ispite, dar și un concurent vor pleca din cele doua resorturi din Thailanda. Atat Minitelul cat și Purimuntra vor suferi pierderi care vor provoca reacții printre concurenți. Cu gandul la Dream Date-uri,…

- Aseara, Minitelul a avut parte de o ieșire in faimosul cartier al Hua Hin-ului, iar drumul pana acolo a fost momentul ideal ca Ionuț sa devina sacul de box in care Denisa iși descarca frustrarile generate de...

- Cand nimeni nu se mai aștepta la ceva surprinzator dupa ce Insula Iubirii a ajuns la cel de-al cincilea sezon, un concurent va face o alegere incredibila și le va arata tuturor ca o ispita nu e niciodata de ajuns, așa ca iși ia amanta. Concurentul va fi ținta complotului a doua femei, care vor incerca…

- Maria Ilioiu a criticat dur comportamentul lui Costas și al lui Adrian, de la „Insula Iubirii”. Amețiți de aburii alcoolului, luni, cei doi concurenți și-au adus aminte de iubitele lor, Denisa și Geanina, dar au facut totul pentru a le pune pe cele doua fete intr-o lumina extrem de proasta.

- Dupa cateva zile petrecute la Purimuntra alaturi de ispitele care le-au dat lumea peste cap, Adrian și Costas se pare ca și-au adus aminte de femeile din viața lor, Geanina și Denisa. Amețiți bine dupa cateva pahare de alcool, cei doi barbați au inceput sa poarte un dialog șocant despre femeile alaturi…