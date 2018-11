Stiri pe aceeasi tema

- Un comportament extrem al lui Hannelore il bulverseaza pe Andi, astazi, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție ”Insula Iubirii”, dar și pe toți ceilalți din jurul lor, dupa ce tanara viitoare mireasa face o serie de gesturi șocante.

- Inca doua brațari, simbolurile cuplurilor, vor fi taiate in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Bogdan, Ionuț, Razvan și Iulian sunt chemați in aceasta seara la ceremonia focului, iar cele aflate ii determina sa ia decizii radicale. Puși in fața unor noi…

- Dupa ce saptamana trecuta baietii i-au cerut socoteala lui Bogdan pe motiv ca acesta ar ignora adevaruri dureroase din imaginile primite cu Hannelore, maine, intr-o noua editie ”Insula Iubirii”, de la ora 20.00, la Antena 1, acesta primeste noi vesti despre viitoarea lui mireasa.

- In emisiunea „Insula Iubirii”, difuzata luni seara, la Antena 1, Bogdan a vazut imagini noi cu Hannelore și Andi. Comentariile celorlalți concurenții l-a facut sa-și iasa din minți. Dupa Bonfire-ul mult așteptat, Bogdan a fost luat la intrebari de Ionuț Gojman, caruia i se pare ca declarațiile lui…

- Mereu atenta la detalii și la aparențe, Hannelore va avea parte de un șoc, in aceasta seara, la ”Insula Iubirii”, de la ora 20.00, la Antena 1, cand un gest al iubitului ei o va arunca pe culmile disperarii. O alarma cu imagini graitoare și un Bonfire ii vor da ocazia lui Hannelore sa faca lumina in…

- Un nou cuplu a ajuns pe ”Insula Iubirii”, in timp ce un altul s-a destramat deja, aseara. Ce se va intampla cu protagoniștii, telespectatorii pot afla in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Hannelore a vorbit pentru prima data, despre problemele din relația ei. Aceasta a recunoscut ca a fost…