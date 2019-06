INSULA IUBIRII 2019, prima noapte de amor: "Nu am mai trăit în viaţa mea aşa ceva, aş face-o zi şi noapte!" Bogdan a simțit nevoia sa lamureasca triunghiul creat cu o seara inainte intre el, ispita Irina și ispita Loredana. Concurentul a profitat de un moment de intimitate cu Irina pentru a-i face o propunere neașteptata. Propunere surprinzatoare la Insula Iubirii. "Ti-ar placea ca noi doi sa incepem o relatie?" QAm o afinitate mult mai mare pentru tine. Da, evident, fizic, aș iubi-o pe Loredana zi și noapte, dar parca mai mult pe tine! Asta voiam sa discut cu tine. Te plac cu adevarat, cu tine sunt incet, timiduț, tandru etc. Ți-ai dori sau ți-ar placea ca noi doi sa continuam impreuna?”,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

QAm o afinitate mult mai mare pentru tine. Da, evident, fizic, aș iubi-o pezi și, dar parca mai mult pe tine! Asta voiam sa discut cu tine. Te plac cu adevarat, cu tine sunt incet, timiduț, tandru etc. Ți-ai dori sau ți-arca noi doi sa continuam impreuna?",…

- Bogdan și-a spus parerea și despre ispita ce l-a ajutat sa ofere spectacolul inedit, apreciindu-i calitațile fizice și indrazneala, dar comparand-o cu femeia de acasa, insa plasand-o pe un loc inferior acesteia. Nu a ezitat insa si si-a gasit curajul pentru a-i face Irinei cea mai inedita propunere…

- Bogdan are propria varianta pentru cea mai șocanta prima noapte a unui concurent la Insula Iubirii, un ritual de inițiere pe care l-a trecut cu brio, dar fara prea multa placere și a gasit chiar și o explicație pentru comportamentul lui: oboseala.

- Este doar a patra zi pe insula barbaților și deja au loc primele conflicte . La doar o zi dupa ce au petrecut impreuna la nunta dintre Aurel si Dana, la Purimuntra lucrurile iau o intorsatura total neasteptata. Seara il gaseste pe Aurel intr-o stare de continua agitatie, iar de aici si pana la un scandal…

- O discutie interesanta ce avea loc intre Denisa si Andi a fost intrerupta de Geanina si, din cand in cand, si de Ionut Gojman. Rivalitatea dintre cele doua concurente a devenit in aceasta seara, mai vizibila ca niciodata!

- In doar doua zile petrecute impreuna la Minitel, Andi reuseste, o data in plus, sa isi consolideze statutul de ispita suprema, pericol iminent si rival incontestabil in randul barbatilor de la Purimutra si sa puna pe jar imaginatia a nu mai putin de trei concurente: Denisa, Geanina si Diana,…