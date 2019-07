Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Aurel, noaptea cu numarul șapte la Insula Iubirii, emisiune difuzata de Antena 1, a insemnat momentul in care a parasit resortul definitiv. Barbatul a declarat ca este gata sa ia o decizie, aceea de a ramane alaturi de Alexandra, femeia despre care a susținut ca este cea care ii aduce echilibrul.…

- Diana, concurenta care a venit la Insula Iubirii cu Aurel, este in culmea fericirii. A caștigat un concurs in urma caruia va merge in Bangkok, iar acum ia in calcul o posibila relație cu George.

- Dupa nunta lui Aurel cu ispita Dana, Diana a luat atitudine si l-a ademenit pe George intr-un loc retras la resortului. Ce a urmat, de-a dreptul delicios! Pentru Diana, "Insula Iubirii" nu se poate termina fara "cateva nebunii", dupa cum chiar ea spune. Sa fie acest moment inceputul formarii unui cuplu…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Ironii, ințepaturi acide și provocari subtile intre doua concurente, in primul episod al celui de-al cincilea sezon Insula Iubirii! Considerandu-se superioara Dianei, Teodora a profitat de orice ocazie pentru a o ataca pe colega ei de la Minitel.

- Insula Iubirii sezonul 5 urmeaza sa inceapa pe Antena 1 din 22 aprilie. Emisiunea care a cucerit publicul din Romania revine cu noi povești de iubire interesante și cu 4 cupluri dispuse sa-și testeze relațiile. Iata cine sunt participanții acestui sezon! Insula Iubirii sezonul 5. Cuplurile care iși…

- LIVE VIDEO INSULA IUBIRII. In noul sezon Insula Iubirii, noi cupluri care au relații de lunga durata insa nu au facut inca marele pas iși vor putea testa relația și vor afla astfel daca cel sau cea alaturi de care au petrecut atația ani este cu adevarat jumatatea lor. INSULA IUBIRII. Scene…