Insula italiană Stromboli, zguduită de o erupţie vulcanică puternică O eruptie vulcanica puternica s-a produs miercuri pe insula italiana Stromboli, provocand incendii de vegetatie, a informat serviciul de pompieri, relateaza dpa. "Nu exista informatii in legatura cu persoane afectate (de eruptie) pana in acest moment", au anuntat pompierii pe Twitter, adaugand ca echipele actioneaza pentru stingerea incendiilor. Potrivit agentiei de presa ANSA, un nor mare de fum putea fi zarit deasupra insulei vulcanice de la o distanta de cativa kilometri. Pe insula Stromboli, care face parte dintr-un arhipelag in nordul Siciliei, se afla unul dintre cei mai activi vulcani din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

