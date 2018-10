Stiri pe aceeasi tema

- Insula greceasca Zakynthos s-a deplasat cu cel puțin trei centimetri spre sud-vest, in urma cutremurului cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter produs vineri, relateaza Euronews.Cercetatorii au observat noua poziție a insulei dupa ce au analizat imaginile radar surprinse de sateliții…

- Exercitiu de amploare în Capitala. Autoritațile vor sa își verifice capacitatea de intervenție. Scenariul: un cutremur de 7,5 pe Richter devasteaza Bucureștiul. Peste o mie de oameni cad victime intre care 400 de morți.

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters.

- Momente de groaza traite de turiștii care faceau plaja pe insula greceasca Zakynthos. O stanca s-a prabușit, iar șapte dintre ei au fost raniți, consemneaza The Sun. Imaginile cu pietrele care se prabușesc peste turiștii aflați pe plaja Navagio au fost postate pe internet și arata momentele ingrozitoare…

- Bianca Purcarea, care impreuna cu Ana Munteanu o interpreteaza pe Sophie in „MAMMA MIA!”, povesteste ca a trait o intamplare foarte frumoasa in Grecia, in atmosfera musicalului care va incepe din nou pe 22 si 23 septembrie, la Sala Palatului din Bucuresti si care va ajunge pe data de 7 noiembrie in…

- Numarul mortilor ca urmare a cutremurului devastator din insula Lombok din Indonezia a ajuns la 347, au anuntat autoritatile locale, citate de CNN. Cele multe persoane care si au pierdut viata sunt din Kayangan, din nordul insulei, potrivit agentiei de presa Antara, scrie Agerpres.Potrivit datelor,…

- Un videoclip dramatic surprinde dezastrul care s-a produs in urma cutremurului din insula indoneziana Lombok. Cel puțin trei persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. Autoritațile avertizeaza ca bilanțul este provizoriu.Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana…