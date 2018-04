Stiri pe aceeasi tema

- Rodrigo Duterte, președintele din Filipine, a decis inchiderea temporara a Insulei Boracay, una dintre cele mai populare destinatii turistice din tara sa, pentru a pregati lucrarile de reabilitare a insulei.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a aprobat miercuri inchiderea temporara a Insulei Boracay, una dintre cele mai populare destinatii turistice din tara sa, pentru a pregati lucrarile de reabilitare a insulei pe care a numit-o in trecut "fosa septica", informeaza DPA. Insula Boracay, situata la…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte l-a calificat pe Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, drept 'descreierat', intr-o noua ofensiva verbala impotriva criticilor internationale privind razboiul contra drogurilor purtat de Manila, informeaza miercuri AFP.…

- Africa de Sud a anuntat ca seceta din Cape Town este un dezastru national si afecteaza grav trei dintre cele noua provincii ale tarii. Guvernul a facut anuntul dupa ce a reevaluat amploarea si severitatea...

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a anuntat miercuri retragerea Filipinelor din tratatul fondator al Curtii Penale Internationale (CPI), care examineaza politica sa criminala in lupta impotriva drogurilor, relateaza AFP.

- Rodrigo Duterte, președintele statului Filipine, ia masuri radicale in lupta antidrog. El a anunțat ca cere revocarea ratificarii de catre tara sa a Statutului de la Roma, tratatul ce instituie Curtea Penala Internationala (CPI, cu sediul la Haga).

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a anuntat miercuri revocarea ratificarii de catre tara sa a Statutului de la Roma, tratatul ce instituie Curtea Penala Internationala (CPI, cu sediul la Haga), liderul de la Manila denuntand ancheta preliminara ce vizeaza executiile extrajudiciare din razboiul…

- Strada Vasile Bumbac, din centrul Sucevei, a fost inchisa incepand din aceasta dimineața pentru a fi modernizate. Inchiderea strazii a provocat blocaje in trafic in zona palatului de Finanțe, in condițiile pe strada Vasile Bumbac nu se mai poate circula de la intersecția cu str. Republicii și pana in…

- Insultele proferate de presedintele filipinez Rodrigo Duterte la adresa raportorilor Natiunilor Unite sugereaza ca el are nevoie de o examinare psihiatrica, a estimat vineri, la Geneva, Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Zeid Ra'ad Al-Hussein, transmit Reuters si AFP. ''Aceste…

- Mexicul a fost calificat drept regiune turistica, unde, dupa ce-și petrec vacanța, majoritatea cuplurilor se destrama, scrie ziarul Daily Mail. La aceasta concluzie au ajuns experții firmei turistice Sunshine din Marea Britanie. Specialiștii au intervievat peste 2000 de persoane și au stabilit locul…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, ca in Comitetul Executiv nu saa discutat despre aducerea arbitrilor straini in Liga I, insa a precizat ca statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe teritoriul Romaniei. “Statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte nu va candida pentru un alt mandat si ar putea sa demisioneze in avans, a anuntat miercuri secretarul de presa al presedintiei de la Manila, scrie mediafax.ro.

- "Presedintele a declarat ca doreste sa demisioneze in avans daca acest lucru va fi posibil si ca nu va candida pentru urmatorul mandat prezidential in 2022. El poate demisiona inainte ca mandatul sau sa se incheie daca vor fi adoptate amendamentele necesare la Constitutie", a precizat purtatorul…

- LPF a aprobat aducerea arbitrilor straini in Liga 1. In play-off, tot cu ”centrali” romani! In Adunarea Generala de marți, Liga Profesionista de Fotbal a aprobat aducerea arbitrilor straini la meciurile din Liga 1. Astfel, propunerea reprezentanților FCSB a fost aprobata, cu o condiție: ca ambele echipe…

- Inchiderea circulației pe DN 23B intre Maicanești și Cioraști Azi, 27.02.2018, incepand cu ora 04:30, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 23 B, intre localitațile Maicanești și Cioraști (județul Vrancea), km 0+000 – km 15+000, din cauza viscolului…

- Compania irlandeza Ryanair, cel mai mare mare operator aerian low cost din Europa, a decis sa inchida hubul de pe Aeroportul Timisoara, la nici doi ani de la deschidere. Motivul este unul strict comercial.

- Purtatorul de cuvant al presedintiei filipineze, Harry Roque, a afirmat ca estimarea serviciilor de informatii americane ''este obtuza si in cel mai bun caz speculativa''. Roque a spus ca Duterte ''nu este un autocrat si nici nu are tendinte autocratice'', adaugand ca presedintele filipinez…

- Administratia prezidentiala de la Manila a respins miercuri declaratiile SUA potrivit carora presedintele filipinez, Rodrigo Duterte, constituie o amenintare pentru democratie si drepturile omului, transmite Xinhua, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al presedintiei filipineze, Harry Roque,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte priveste cu oarecare ingrijorare decizia serviciilor de informatii americane de a il cataloga drept o amenintare la adresa democratiei, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale de la Manila, citat de agentia Reuters.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte i-a transmis, vineri, procurorului-sef al Tribunalului Penal International ca nu este deranjat de investigatia impotriva sa pentru crime impotriva umanitatii, adaugand ca prefera sa fie impuscat, nu condamnat la inchisoare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a salutat lansarea anchetei, a dat asigurari joi purtatorul sau de cuvant Harry Roque."Misiunea noastra de la Haga a fost informata ca Biroul procurorului Curtii Penale Internationale deschide o ancheta preliminara cu privire la presupuse fapte asociate…

- Curtea Penala Internationala (ICC) de la Haga a informat guvernul din Filipine ca va incepe o ancheta preliminara cu privire la informatiile privind executii extrajudiciare in cadrul campaniei sale impotriva drogurilor ilegale, transmite dpa. Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a salutat lansarea…

- Gest extrem al Guvernului filipinez! Zeci de masini de lux au fost distruse, pentru ca erau confiscate de la contrabandisti. Presedintele Rodrigo Duterte a urmarit personal distrugerea a 20 dintre vehicule, in valoare de 1,2 milioane...

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, cunoscut pentru iesirile sale controversate, a pus gand rau traficului ilicit de autoturisme. Masini de lux in valoare de 1,2 milioane de dolari au fost distruse chiar sub ochii sai in prima zi a campaniei.

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…

- Fortele de securitate filipineze au arestat o persoana suspectata a fi ofiterul financiar al rebelilor comunisti in regiunea de sud a tarii, pe fondul represiunii lansate de presedintele Rodrigo Duterte impotriva gherilelor dupa colapsul negocierilor de pace, a anuntat sambata un purtator de cuvant…

- Unul dintre cei mai mari tour operatori din Turcia anunta zboruri charter de pe Aeroportul International Oradea. De la inceputul luni iunie si pana in la sfarsitul lunii septembrie, turistii vor putea zbura spre Antalya

- Președintele american Donald Trump a anunțat, marți seara, in discursul despre starea națiunii ținut la un an de la preluarea mandatului, ca va desființa programul de loterie a vizelor. Astfel, el a anunțat ca in urmatoarele saptamani, Camera Reprezentanților și Senatul vor vota un pachet de reformare…

- Luni, in cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut loc lansarea zborului direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si avand ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta incepand cu data de 2 iunie si se vor intinde…

- Pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte nu a facut decat sa glumeasca atunci cand a oferit 42 de virgine pentru a atrage turisti care sa viziteze Filipine, a declarat duminica purtatorul sau de cuvant, informeaza dpa. Duterte a facut acest comentariu vineri, in timpul unui discurs la un…

- Un membru al parlamentului filipinez si aliat al presedintelui Rodrigo Duterte a fost ranit usor, joi, intr-un atac cu grenada care a ucis doi politisti, transmite AFP, conform agerpres.ro. Atacul nu a fost deocamdata revendicat, a anuntat politia filipineza. Joseph Bernos, reprezentant…

- "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Incet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, informeaza...

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a indemnat luni armata și poliția sa-l impuște daca va deveni dictator și va incerca sa ramana la putere dupa expirarea mandatului sau. Tocmai de acest scenariu se tem oponenții sai, pe fundalul incercarilor susținatorilor actualului președinte de a modifica legea…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste daca devine dictator si sta la putere peste cat ii permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, in contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba Constitutia, relateaza Reuters.…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a cerut joi forului legislativ sa adopte o lege privind autodeterminarea minoritatii musulmane a tarii, avertizand ca neadoptarea ei ii va determina pe rebelii separatisti sa abandoneze demersurile pentru pace si sa declare din nou razboi, relateaza Reuters.…

- Fosta galerie de evacuare sonde inverse din iazul de la Valea Sesei, din cauza careia, in aprilie anul trecut, s-a produs o poluare accidentala pe Aries, iar in rau au ajuns mii de metri cubi de apa cu steril, a fost inchisa, pentru a se evita producerea unui fenomen asemanator, a anuntat compania…

- O insula uimitoare din arhipelagul Okinawa, Japonia, ocupa primul loc in topul celor mai populare destinatii de vacanta recomandate de TripAdvisor pentru anul 2018. Desi necunoscuta pentru majoritatea turistilor, aceasta a fost catalogata ca noul Bali sau Hawaii.

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, sustin specialistii, argumentand ca, indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic pentru o vacanta si cu pana la 50% mai mic pentru bilete…