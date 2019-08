Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferințe ce a avut loc in data de 2 iulie ac cu ocazia inchiderii Programului de Cooperare Elvețiano-Roman, Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania, un proiect de succes care a introdus in Romania cultura pregatirii minuțioase pentru a face export (sistem Passport…

- Dinamo Bucuresti s-a intors din cantonamentul de la Marbella, celebra baza sportiva unde se pregatesc marile echipe ale Europei. ”Cainii” au castigat toate cele trei partide de pregatire din Spania, iar Eugen Neagoe (51 de ani), antrenorul echipei, a tras primele concluzii, informeaza MEDIAFAX.CITEȘTE…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, sa majoreze cu 0,5 puncte procentuale rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt pâna la 7,0 la suta anual. Decizia este dictata de presiunile inflaționiste cauzate,…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Straja, care a condus beat si a accidentat mortal o femeie, dupa care a parasit locul faptei, adunand nu mai putin de trei infractiuni la regimul rutier, una mai grava ca alta, a fost condamnat de judecatori la 2 ani si 9 luni de inchisoare cu executare. ...

- FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gherla au intervenit in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 01:15, la un eveniment rutier produs pe strada Garii, din municipiul Gherla. La fața locului, s-a stabilit ca șoferul parasise locul producerii accidentului. Activitatile…

- Lotul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, condus de catre maiorul Hajdu Attila din cadrul I.J.J. Timiș, a ridicat cupa pe cea mai inalta treapta a podiumului, obținand Locul 1 la „Campionatul de Tir al Ministerului Afacerilor Interne 2019”. Jandarmii s-au descurcat de minune și in probele…

- Clujenii au condus doar în primul sfert al jocului, 13-8. Trupa antrenata de Mihai Silvașan nu a mai avut replica la jocul solid al oradenilor în sfertul al doilea, iar bihorenii conduceau 43-38 la pauza. Oradea a continuat jocul excelent și repriza secunda având la un moment…

- Ieri, 5 mai 2019, in jurul orei 18.00, polițiștii din Campeni au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitații Zanzești, comuna Horea. Un barbat de 58 de ani, din comuna Balaușeri, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 204, a pierdut controlul asupra…