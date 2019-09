Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a fost grav ranit sambata dimineata, in timpul unei drumetii in muntii Fagaras, ulterior fiind preluat de un elicopter SMURD si transportat la Spitalul Judetean din Targu Mures, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David, potrivit Agerpres.Acesta a mentionat ca pacientul era constient,…

- Un accident rutier s-a produs, vineri dimineața, la ieșirea din Rupea spre Sighișoara. Cinci persoane au fost ranite, iar traficul rutier pe DN 13 intre cele doua localitați este blocat. Accidentul s-a produs dupa ce o mașina a patruns pe contrasens și a intrat frontal intr-un TIR. Potrivit Centrului…

- Un copil in varsta de 13 ani, victima a unui accident rutier produs pe un drum judetean din Alba, a fost preluat luni de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Mures.

- Accidentul s-a produs miercuri seara pe autostrada A8, in apropiere de Stuttgart. Soferul roman, in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui camion inmatriculat in Romania, nu a observat la timp un TIR oprit pe autostrada, din cauza unui accident rutier, si a intrat in plin in partea din spate…

- Cele doua persoane care s-au aflat in avionul de mici dimensiuni care a aterizat fortat in judetul Harghita au fost preluate din zona accidentului. Ambele sunt constiente, dar au suferit multiple leziuni. Unul dintre pacienti este transportat cu ambulanta la Odorheiul Secuiesc, celalalt fiind dus…

- Cel de-al doilea ranit in accidentul aviatic din zona varfului Madarsa a fost recuperat si a ajuns la fortele de prim ajutor aflate in zona, cele doua victime, care sunt constiente si cooperante, urmand sa fie transportate la spitalul din Odorheiu Secuiesc, respectiv Targu Mures. "Ambele…