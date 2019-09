Stiri pe aceeasi tema

- Un militar din Garda de Onoare a leșinat in timpul evenimentului de depunere a florilor la monumentul „Maia Indurerata”, de Ziua Independenței. Andrei Nastase a declarat ca „tanarul este in siguranța”.

- 298 de pasageri au aflat, in zbor, ca avionul in care se aflau a inceput sa se dezmembreze. Aeronava Boeing 787 a aterizat de urgența pe Aeroportul Fiumicino din Roma. La sol, fragmentele desprinse din motorul avionului au cazut peste mai multe mașini și case, semanand panica printre oameni.

- Un barbat de 72 de ani, din orasul Harlau, caruia i s-a facut rau in avionul cu care venea din Antalya, a fost transportat de urgenta la spital, joi dupa-amiaza, imediat dupa aterizarea la Iasi a aeronavei.

- Invinsa in prima etapa cu 5-0 de Viitorul, Dinamo e in deriva. Fanii sunt in razboi cu conducerea, iar antrenorul ros-albilor, contestat si el, a cedat, duminica seara, in minutul 25 al meciului cu Craiova.

- Invinsa in prima etapa cu 5-0 de Viitorul, Dinamo e in deriva. Fanii sunt in razboi cu conducerea, iar antrenorul ros-albilor, contestat si el, a cedat, duminica seara, in minutul 25 al meciului cu Craiova.

- Invinsa in prima etapa cu 5-0 de Viitorul, formatia din „Stefan cel Mare“ e in deriva. Fanii sunt in razboi cu conducerea, iar antrenorul ros-albilor, contestat si el, a cedat, duminica seara, in minutul 25 al meciului cu Craiova.

- Antrenorul lui Dinamo București, Eugen Neagoe, a fost luat cu ambulanța in timpul meciului pe care echipa sa il juca cu Universitatea Craiova. Tehnicianului i s-a facut rau in timp ce se afla pe banca, iar meciul a fost intrerupt in minutul 25, cand lui Eugen Neagoe i s-a facut rau! Ambulanța a fost…

- O femeie susține ca a fost lasata singura într-un avion al companiei Air Canada, dupa ce a adormit în timpul unui zbor, scrie BBC News. Tiffani Adams spune ca a adormit în timpul cursei din Quebec spre Toronto, pe 9 iunie. Când s-a trezit, era înghețata de frig…