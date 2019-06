Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Domneasca din municipiul Suceava a fost inclusa in Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu. Lungu a declarat ca propunerea a venit din partea Institutului Național al Patrimoniului care se afla in subordinea Ministerului Culturii precizand…

- Tema evenimentului de presa o constituie transferul Teatrului de Vara din Parcul Bazilescu din patrimoniul Ministerului Culturii și Identitații Naționale in administrarea Consiliului Local Sector 1. Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința din data de 8 mai 2019, o Hotarare privind trecerea…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de 8 mai, o hotarare privind modificarea caracteristicilor tehnice si actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National al Patrimoniului, precum si pentru transmiterea acestora…

- Cetatea Medievala a Sighisoarei, construita in secolul al XII-lea si pastrata aproape neschimbata, va fi restaurata in urma unui concurs international de proiecte, decis in premiera de Romania in baza regulamentului concursurilor de arhitectura al UNESCO si al Uniunii Internationale de Arhitectura (UIA),…

- Consilierul general al Primariei Capitalei, Orlando Culea, a fost exclus din PSD, motivul fiind „nerespectarea disciplinei de partid”. El a declarat, pentru Mediafax, ca a contestat decizia și a facut plangere penala in acest caz, iar daca nu va avea caștig de cauza, atunci va merge in instanța. „Am…

- "Am aflat acum doua saptamani. Mi s-a comunicat. Decizia a fost luata pe 15 martie, dar nu am facut-o publica. Am asteptat sa mi se comunice hotararile de la partid.Motivul este nerespectarea disciplinei de partid, legat de un proiect la care m-am abtinut. Proiectul legat de Institutul…

- Consiliul Județean Brașov și Consiliul Satului Viscri cu sprijinul Fundației Mihai Eminescu Trust au organizat la Viscri o intalnire de lucru intitulata „Viscri – Conservarea patrimoniului intr-o comunitate vie”. Aceasta a fost inițiata pentru a identifica soluții sustenabile de pastrare și punere in…