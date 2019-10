Stiri pe aceeasi tema

- Economia a pus frana in T2: PIB-ul a avansat cu doar 1%. La șase luni, creșterea a fost de 4,7%, bazata in special pe consum Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru din 2018, in special pe baza consumului din gospodarii, potrivit datelor provizorii (1) publicate vineri de Institutul National…

- Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,4% pe seria bruta si cu 4,6% pe seria ajustata sezonier; In semestrul I 2019, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2018, cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier. Seria…

- Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,4% pe seria bruta si cu 4,6% pe seria ajustata sezonier; In semestrul I 2019, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2018, cu 4,7%, pe seria bruta si cu 4,8% pe seria ajustata sezonier. Seria…

- Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 4,4%, serie bruta, in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit primelor estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica…

- Economia Romaniei a crescut cu 4,8% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din anul precedent, pe serie ajustata sezonier, si cu 4,7% pe serie bruta, arata estimarea semnal a Institutului National de Statistica. În trimestrul doi al acestui an, creşterea PIB…

- Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 4,4%, serie bruta, in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit primelor estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica…

- Economia Romaniei a crescut cu 4,8% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din anul precedent, pe serie ajustata sezonier, si cu 4,7% pe serie bruta, arata estimarea semnal a Institutului National de Statistica. In trimestrul doi al acestui an, cresterea PIB a fost de 1%…