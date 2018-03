Stiri pe aceeasi tema

- – numarul total de cazuri confirmate a ajuns la 392 – responsabilii din sanatate fac apel si la primarii din judet sa le fie alaturi in campania de vaccinare antirujeolica – pana acum, patru copii au murit de rujeola Zeci de noi cazuri de rujeola s-au confirmat si in ultima saptamana, in judetul Bacau.…

- 114 persoane au murit, din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat virus gripal la alte doua femei de peste 70 de ani, una din Bucuresti si una din Bihor, care au murit in ultimele zile. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la 114.…

- 110 morti din cauza gripei. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat inca un deces, al 110-lea, cauzat de gripa, cea mai recenta victima fiind un batran in varsta de de 75 de ani. Barbatul era din judetul Arad si a fost confirmat cu virusul gripal de tip A. In plu, nu era vaccinat…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat inca un deces cauzat de gripa, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, nevaccinat. Numarul total al persoanelor care au murit din aceasta cauza s-a ridicat la 110. La nivel national, s-au inregistrat peste 1.500 de cazuri.

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 97 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 71 cu virusul gripal tip B, 21 cu virusul gripal tip AH1 și cinci cazuri cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 83 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 63 cu virusul gripal tip B, 19 cu virusul gripal tip AH1 și un caz cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017 – 2018,…

- Numarul cazurilor de rujeola confirmate prin analize de laborator, inregistrate de la inceputul anului 2018 in județul Suceava, a ajuns la 74.Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat ieri, in conferinta de presa, ca activitatea de ...

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, vineri, ca, in intervalul 5-9 martie, au fost confirmate inca 87 de cazuri de rujeoala in 15 judete, inclusiv in Capitala. Pana vineri au fost raportate 11.123 de cazuri de rujeola, din care 40 de decese.

- Numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 87, cea mai recenta confirmare fiind cazul unei femei de 87 de ani, din judetul Cluj, care nu era vaccinata. Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 82. Mesajul transmis de ministrul Sanatatii Alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 82. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca specialistii sustin ca nu exista o epidemie de gripa, Romania aflandu-se…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 80, fiind confirmat inca un caz. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, din Capitala, care avea si alte probleme de sanatate. Barbatul nu era vaccinat contra…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba despre un bebelus de 8 luni si despre un copil de 10 ani, niciunul fiind imunizat impotriva virusului. Numarul deceselor se ridica la 40.

- Sapte cazuri de gripa au fost confirmate de Institutul Cantacuzino in judetul Alba, in acest sezon. Potrivit DSP, acestea nu au fost grave, iar pacientii respectivi au fost externati. Insa institutia transmite recomandari pentru prevenirea imbolnavirilor. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba s-a…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, duminica, un alt deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 77 de ani, din judetul Bihor, neimunizata antigripal. Numarul total de persoane care au murit din aceasta cauza se ridica la 54.

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 11 cazuri de gripa, șase dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. …

- Un numar de 23 de pacienti, majoritatea copii, au fost diagnosticati cu rujeola in judetul Prahova saptamana trecuta, iar cinci dintre bolnavi fusesera vaccinati anterior impotriva bolii, conform datelor facute publice marti de Directia judeteana de Sanatate Publica. Potrivit unui comunicat dat publicitatii…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca au fost confirmate înca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani și respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate și având alte probleme de sanatate. Numarul total de decese în acest sezon a…

- In saptamana 12-16 februarie, in județul nostru au fost raportate 23 de noi imbolnaviri. Pentru a doua saptamana la rand, județul Vaslui se afla in topul infecțiilor cu rujeola, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) aferente perioadei 12-16 februarie.…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, cele mai multe in Prahova.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat antigripal. Numarul total al deceselor a ajuns la 32, in sezonul 2017-2018.Citeste si: Adjunctul lui Augustin…

- Victimele gripei, tot mai numeroase Numarul deceselor cauzate de gripa, raportate pâna în prezent de Institutul National de Sanatate Publica, a ajuns la cel putin 26, mai multe decât în tot sezonul rece de anul trecut, când au fost 21 de victime. Numai…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Peste 120 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in Romania, in ultima saptamana. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, din care 38 decese. Ministrul Sanatatii insista asupra legii vaccinarii. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, in saptamana 5-9 februarie, au fost raportate…

- Doi cazuri noi de rujeola, din cele peste 120 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in ultima saptamana in judetul Ialomita. De la debutul epidemiei, numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, peste 10.200 de cazuri fiind la persoane nevaccinate.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…

- Gripa amenința Romania. Numarul cazurilor de gripa au crescut cu aproape un sfert fața de saptamana trecuta. Pe fondul unor probleme de sanatate deja existente, gripa poate duce și la deces. A fost și cazul unui barbat de doar 40 de ani din Mureș. Obișnuim sa ducem pe picioare infecțiile respiratorii,…

- Doua persoane au murit din cauza gripei AH1 in Mureș, a anunțat dr. Stelian Caraghiaur, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP). Cinci cazuri de imbolnaviri cu gripa au fost confirmate in judetul Mures, doua persoane decedand din cauza virusului, a declarat miercuri purtatorul de…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Peste 20.300 de doze de vaccin antigripal au fost distribuite la nivelului judetului Calarasi in acest sezon, in prezent stocul Directiei de Sanatate Publica(DSP) fiind epuizat. Autoritatile confirna ca au fost confirmate 5 cazuri de gripa.

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP).

- Avertizare pentru romanii si moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa mearga in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, continua sa se inregistreze noi focare de rujeola. Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului Sanatatii al Ucrainei,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola pojar . Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului…

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). Cel…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). In…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca doar in prima saptamana a acestui an, au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete - Prahova, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Dambovita si Olt.

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- In ultima saptamana, respectiv in perioada 1 - 5 ianuarie au fost confirmate 28 de cazuri de rujeola, in Bucuresti si in sapte judete.Cele mai multe imbolnaviri - sase - s-au inregistrat in judetul Prahova, in Braila au fost cate cinci cazuri, in Bucuresti si in Calarasi cate patru cazuri,…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…