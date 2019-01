Stiri pe aceeasi tema

- Sentința-bomba in dosarul in care o cercetatoare de la Facultatea de Chimie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost acuzata de constituire a unui grup infracțional organizat. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Judecatorii ieșeni au decis ca Narcisa Vrinceanu sa fie condamnata…

- „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 26 octombrie a.c., decretul pentru numirea domnului Nicolae Hurduc in funcția de ministru al Cercetarii și Inovarii”, a transmis, in urma cu puțin timp, Administrația Prezidențiala. Acesta a fost propus pentru preluarea mandatului de…

- Biroul Permanent al PSD a decis, joi, ca noua propunere pentru Ministerul Cercetarii si Inovarii sa fie Nicolae Hurduc. Hurduc este profesor universitar, inginer chimist si decan al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din…

- Premierul Viorica Dancila l-a propus, vineri, pentru preluarea mandatului de ministru al Cercetarii pe Nicolae Hurduc, decanul Facultatii de Inginerie chimica si Protectia mediului de la Universitatea „Gheorghe Asachi" din Iasi."Am trimis deja domnului Iohannis propunerea. Sa ...

- Premierul Viorica Dancila l-a propus, vineri, pentru preluarea mandatului de ministru al Cercetarii pe Nicolae Hurduc, decanul Facultatii de Inginerie chimica si Protectia mediului de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Premierul Viorica Dancila l-a propus, joi, pentru preluarea mandatului de ministru al Cercetarii pe Nicolae Hurduc, decanul Facultatii de Inginerie chimica si Protectia mediului de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Inceputul si dezvoltarea invatamantului universitar in Brasov isi au originea in vechile traditii culturale si climatul cultural intens al orasului. Aici, creatia tehnica si stiintifica inginereasca – bine cunoscuta – activitatea artistica creatoare in domeniile literaturii si culturii populare, cat…

- Intalnirile cu „bobocii" vor avea loc de luni pana joi inclusiv, in intervalul orar 16:00 - 20:00, la etajul intai al Iulius Mall, zona magazinului Koton. Vor fi prezente 10 organizatii studentesti de la Universitatea „Gheorghe Asachi" din Iasi, care vor promova viata de student si activitatile in care…