Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de locuri neocupate sunt in cadrul Institutului Cantacuzino, anunta ministrul Apararii, Mihai Fifor, precizand ca pana la sfarsitul anului vor fi angajati mai multi medici, biologi si asistenti. De asemenea, vor fi investiti bani in echipamente pentru laboratoare si infrastructura.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) nu a finalizat negocierile cu companiile cu care va colabora Institutul Cantacuzino in vederea productiei de vaccinuri, sustine ministrul Mihai Fifor, exprimandu-si speranta ca va anunta un rezultat la finalul acestui an, asta dupa ce in vara a spus ca in luna…

- Ministrul Mihai Fifor a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, cu care a discutat, in special, pe tema cooperarii romano-britanice in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- Ministrul Mihai Fifor a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, cu care a discutat, in special, pe tema cooperarii romano-britanice in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA organizeaza o licitatie in vederea atribuirii unui contract pentru furnizare echipament individual de protectie de iarna. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 21 septembrie 2018. Potrivit beneficiarului, valoarea estimata a contractului…

- Legionela produce o infecție acuta a cailor respiratorii inferioare și este una din cele mai periculoase bacterii pentru om. Preluat de puțin timp de catre Ministerul Apararii Naționale, Institutul Cantacuzino iși continua misiunea de a preveni imbolnavirile și de a controla bolile transmisibile cu…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02175 Constanta, a achizitionat echipamente medicale pentru urologie. Contractul, care cuprinde cinci loturi, a fost incheiat la data de 22 august. Atribuirea s a facut prin procedura simpla, fiind vorba de achizitionarea de: sistem litotritie balistica,…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02175 Constanta, a atribuit prin procedura simplificata un contract pentru achizitia de paturi de spital cu saltea, la data de 17 iulie. Societatea castigatoare este Neomed SRL. Nu a fost organizata o licitatie publica pentru atribuirea contractului,…