Stiri pe aceeasi tema

- British Council, organism international britanic pentru relatii culturale si educatie, s-a declarat sambata 'profund dezamagit' de sanctiunile ruse, dupa ce Moscova a anuntat ca pune capat activitatilor institutului in Rusia, relateaza AFP. 'Putem confirma ca s-a cerut institutului British…

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie Mediafax.Declaratiile lui Putin a fost facuta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass. Declaratiile lui Putin a fost facuta dupa o intrevedere…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia a recunoscut marti ca "zeci" de cetateni rusi au fost raniti la inceputul lui februarie in urma unor lovituri americane in Siria, precizand insa, inca o data, ca acestia nu faceau parte din armata rusa, scrie AFP.

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP.Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil si…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca 'alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili'. In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei…

- Este posibil ca tuburile Pitot de masurare a vitezei sa fi aratat valori incorecte din cauza ca senzorii erau acoperiti de gheata, a stabilit Comitetul interguvernamental pentru aviatie (MAK), dupa analiza preliminara a uneia din cutiile negre ale aparatului. Conform unui comunicat al comisiei…

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut rudele în urma catastrofei aviatice din regiunea Moscovei, informeaza pagina oficial a Kremlinului. Totodata, președintele rus a dispus crearea…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal, citat de MEDIAFAX. Citeste…

- Fenerbahce Istanbul s-a impus pe teren propriu cu 77-69 in fata echipei germane Brose Bamberg in etapa a 22-a a Euroligii de baschet masculin și a redus la doua victorii handicapul fața de liderul ȚSKA Moscova.

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Moscova și regiunile de langa capitala Rusiei au consemnat ninsori record in weekend, autoritațile solicitand ajutorul armatei, scrie Moscow Times. O persoana a murit și cel puțin cinci au fost ranite de "furtuna secolului", scrie hotnews.ro.

- Conform acestor surse, Mike Pompeo s-a intalnit cu Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), si cu Aleksandr Bortnikov, seful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). La Washington a fost si seful Serviciului rus de Informatii Militare (GRU), dar nu este clar daca…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Rusia a denuntat vineri ''fobia'' antiruseasca a ministrului britanic al apararii, Gavin Williamson, care - potrivit oficialilor rusi - a ''pierdut orice simt al limitelor rezonabilului'' atunci cand a acuzat Moscova de spionarea infrastructurii strategice a Marii…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari ca este pregatit sa fie interogat sub juramant de catre procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, care ii ameninta presedintia, relateaza AFP conform News.ro . ”Sunt pregatit sa o fac (…). Mi-ar placea cu adevarat sa o fac”, a declarat Trump miercuri,…

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters,…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sâmbata împotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) în nordul Siriei, în contextul în care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaeriene de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass. Rusia a inceput livrarea…

- Comunicat de presa - MNIRExponatul lunii ianuarie 2018, la Muzeul National de Istorie a Romaniei: Podoabele din tezaurul medieval de la Tifesti Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta podoabele din tezaurul medieval de la Tifesti, in cadrul…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Guvernatorul unei regiuni din estul indepartat al Rusiei cere conducerii de la Moscova sa nu puna in aplicare sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, care prevad, printre altele, și expulzarea muncitorilor nord-coreeni, scrie digi24.ro.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- 200 de milioane de crestini ortodocsi sarbatoresc azi Craciunul pe stil vechi. Acesti credinciosi marcheaza Nasterea Domnului conform calendarului iulian, ce are un decalaj de 13 zile fata de cel gregorian folosit de marea majoritate a planetei. In Rusia, Vladimir Putin a mers pentru slujba de Craciun…

- Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016. Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii…

- Un necunoscut a deschis focul sâmbata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova. Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum în cautarea lui. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- Accident grav la Moscova, unde un autobuz a intrat intr-o stație de așteptare. Trei oameni au fost raniti. Potrivit primelor informatii, vehiculul a ricosat dupa ce a fost lovit de un autoturism.Ambii soferi implicati in accident sunt audiati de politisti.

- La inceputul anului viitor, Rusia va trimite un nou ambasador in Republica Moldova. Potrivit cotidianului Kommersant, Farit Muhametsin, actualul reprezentant al Moscovei la Chisinau va fi inlocuit de Oleg Vasnetsov,...

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, dupa ce un autobuz a iesit de pe carosabil si a lovit mai multi pietoni aflati pe scarile de la iesirea-intrarea unei statii de metrou din vestul Moscovei, ...

- Petre Apostol In aceasta seara, de la ora 18:00, in Sala „Leonard Doroftei” din Ploiesti, sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti va organiza o gala speciala dedicata Craciunului, la finalul unui an complicat, din cauza situatiei financiare a clubului, dar, totodata, si plin de sperante in vederea…

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Compania de cibersecuritate Kaspersky Lab, cu sediul la Moscova, a dat in judecata administratia presedintelui american Donald Trump, ca urmare a interzicerii de catre Washington a softului sau antivirus in agentiile federale americane, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Compania a anuntat…

- Dezamagit de decizia Ministerului de Externe al Moldovei de a se retrage din Rusia pentru consultari, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in aceasta țara, Andrei Neguța. Astfel de declarație a facut președintele, Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.