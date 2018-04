Stiri pe aceeasi tema

- Facand o economie de 30% Camera Deputaților va achiziționa energie electrica de pe Bursa de Marfuri București, la un preț de 178,77 lei pe MWh, preț fara taxe și accize, conform legislației in vigoare, incepand cu luna iunie a.c. Prețul obținut este cu aproximativ 30% mai mic decat cel estimat conform…

- Peste 30 de localitati de pe Valea Gurghiului si din zona Ludus-Tarnaveni au ramas, duminica, fara alimentare cu energie electrica, din cauza vantului puternic si a copacilor doborati pe liniile de transport. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ''Horea'' al judetului Mures…

- Campania de strangere de semnaturi pentru inițiativa de modificare a Constituției “Fara Penali in funcții publice”, susținuta de USR, a fost lansata oficial. Intr-o perioada de șase luni, inițiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel puțin 21 de județe din țara, astfel incat articolul…

- Camera Deputatilor a publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), un anunt prin care vor sa atribuie un contract pentru realizarea auditului energetic al Palatului Parlamentului, analiza care va identifica solutii de reducere a cheltuielilor bugetare.

- “Dupa multe atacuri la adresa independenței Justiției, societatea civila din România își cere dreptul la o clasa politica integra și performanta, exprimându-și dorința de a bloca prin Constituție accesul în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților,…

- Grupa mijlocie și grupa mare de gradinița devin obligatorii. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 28 martie, un proiect de lege care prevede ca invațamantul obligatoriu incepe la 4 ani, și nu la 6, cum se intampla in prezent. Propunerea mai prevede ca, pana in 2020, tot invațamantul preșcolar sa devina…

- Liviu Dragnea a precizat ca legea referendumului intra luni la votul final in Senat și apoi urmeaza sa ajunga la Camera Deputatilor, in procedura de urgenta. „Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv…

- Reintoarecerea la pasaportul de culoare albastra a fost privita de multi ca un semn al restabilirii identitatii britanice, insa entuziasmul paleste in fata valulul de furie care a cuprins tara cand cotidianul The Telegraph a scris joi ca firma franco-olandeza Gemalto a castigat dreptul de a fabrica…

- Romania are o performanta negativa fara precedent la nivel mondial in privinta preturilor la energie electrica si gaze naturale, cu majorari de peste 40%, respectiv 48%, intr-un singur an, a afirmat presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, intr-o…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2018. Potrivit amendamentului admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar, politisti, functionari publici cu statut special din sistemul administratie penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala…

- "Estimam ca publicarea in Monitorul Oficial va avea loc undeva spre sfarsitul lunii martie, ceea ce ne va permite ca pe 31 martie sa incepem efectiv campania de strangeri de semnaturi", a declarat, in conferinta de presa, deputata Cristina Pruna. USR va avea la dispozitie sase luni in care…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru 'a reechilibra' comertul bilateral, au declarat surse UE. 'Vom pune tarife pe bourbon, motociclete Harley Davidson…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Arad a anuntat, joi, ca va infiinta o asociatie din care sa faca parte toate institutiile subordonate, astfel incat sa poata cumpara energie electrica mai ieftina de pe piata, pentru consumul propriu, direct prin Bursa de Marfuri, estimandu-se ca se vor economisi…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Senat: Posturile din Educatie, deblocate Senatul a adoptat, miercuri, OUG 90/2017 privind unele masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, admitand un amendament potrivit caruia posturile din Educatie sunt exceptate de la prevederile impuse…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi "impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza news.ro.Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii…

- Acesta i-a trimis o scrisoare deschisa sefului Camerei Deputatilor. 'Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initiat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important…

- Peste 30 de localitați din Bacau și Vaslui sunt fara energie electrica, joi dimineața, din cauza intemperiilor care au afectat rețelele de transport ale furnizorului de electricitate. De asemenea, șase drumuri județene din Bacau au fost inchise circulației ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele…

- Uniunea Salvați Romania a relansat proiectul de pentru un referendum de modificare a Constituției cu urmatorul text: „(3) Nu pot fi aleși in organele administrației publice locale, in Camera Deputaților. in Senat și in funcția de Președinte al Romaniei cetațenii condamnați definitiv la pedepse…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, vine astazi la interviurile Libertatea Live, de la ora 11.00. Temele de discuție vor merge de la președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua in prima jumatate a anului 2019, pana la aderarea țarii noastre la spațiul…

- Comisia de aparare din Senat a respins marti posibilitatea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Astfel, Liviu Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii dupa ce comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor vor decide daca si in ce formula…

- Uniunea Salvati Romania (USR) Filiala Galati anunta ca, la nivel central, a fost autentificat la notariat Grupul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice”, format din cetateni implicati in actiuni civice si presedintele comitetului, avocatul Mihai Badea. “Fara penali in functii publice”…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) a lansat astazi un grup de inițiativa intitulat ,,Fara penali in funcții publice”, in prezența unor personalitați precum filosofii Mihai Șora și Gabriel Liiceanu . Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat cei cu o condamnare definitiva sa nu mai…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu success oferta de listare pe segmentul principal al bursei romanesti la pretul de 19 lei pe actiune, minimul intervalului de listare, ceea ce ridica valoarea operatiunii de vanzare actiuni la aproximativ 186 mil. lei.

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) a incheiat cu succes oferta de listare la bursa de la Bucuresti in pofida turbulentelor de pe pietele de capital din toata lumea. Ultima saptamana a adus corectii importante de la New York la Frankfurt sau Paris. Bursa de la Bucuresti a postat o scadere de circa…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…

- Nerespectarea normelor de ordine și liniște publica va fi sanctionata mai dur. Un proiect legislative ce prevede cresterea amenzilor pentru aceste fapte a fost adoptat, luni, de Senat. Decizia finala va fi la Camera Deputatilor, in acest caz. Pentru acte sau gesturi obscene in public, injurii, expresii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. "Anul acesta va fi anul schimbarii modelului…

- USR vrea sa oblige autoritatile si institutiile statului sa publice toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii, pentru a reduce costul coruptiei si a „alinia modul de cheltuire a banilor publici cu interesele si prioritatile cetatenilor”, potrivit unui proiect depus la Senat

- De la 1 ianuarie, piata de energie electrica este 100% liberalizata pentru consumatorii casnici. Oamenii care aleg sa schimbe contractul sau/si furnizorul castiga la facturi, dar avantajul este limitat de o realitate simpla: majoritatea componentelor facturii de energie electrica sunt reglementate…

- Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14 localitati din judetele Arges, Olt, Tulcea si Vrancea sunt nealimentati cu nergie electrica, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie. Ministerul Afacerilor Interne mai anunta ca nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- Ministerul Mediului a lansat in consultare publica proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice privind achizițiile de autovehicule.

- Un numar de 1.160 de consumatori din localitati aflate in zona Cincu - Fagaras sunt in continuare fara energie electrica, comparativ cu 7.000 cati erau seara trecuta, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prefectul judetului Brasov, Marian Rasaliu. "Intre consumatorii care nu primesc vineri…

- Incepand de anul trecut consumatorii pot sa aleaga compania de distributie a curentului electric si a gazelor in functie de pretul oferit. Astfel, un startup romanesc a venit cu ideea de a lansa o platforma de negociere colectiva pentru consumatorii casnici, dar si pentru firme, care sa negociaze cu…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- ULTIMA ORA…Doua localitați au ramas, in totalitate, fara curent electirc și alte doua parțial. Conform raportarilor celor de la Delgaz Grid, localitațile Duda și Arsura nu mai au energie electrica, iar Murgeniul și Falciul sunt alimentate parțial. In total, sunt afectați 2.326 de consumatori. Pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, pe DN2, in localitatea Bizighesti, un camion a ramas blocat pe prima banda a acostamentului, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, conform datelor transmise…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie...

- Raportat la consumul de energie electrica necesar in Romania și la resursele de care dispune aceasta, Complexul Energetic Oltenia constituie un pilon de baza al Sistemului Electroenergetic Național, se precizeaza intr-un comunicat al CEO. In anul 2017, CE Oltenia a funcționat in medie…