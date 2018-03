Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bacau, prin Direcția de Asistenta Sociala, va distribui tichetele valorice acordate pensionarilor in vederea achiziționarii de alimente de baza, incepand cu data de 23 martie 2018, prin Poșta Romana, la domiciliul beneficiarilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala din Constanta organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere vacante, din cadrul Directiei financiare, organizare, personal, de: sef birou, gradul II, Biroul programe, proiecte si achizitii, Directia…

- #Connect2Earth - este timpul sa ne impacam cu natura. De "Ora Pamantului", pe 24 martie, WWF Romania provoaca toti oamenii sa se reconecteze cu natura pentru a proteja legatura stransa pe care o avem cu aceasta. Ora 2000 Spectacolul gulgutelor ...

- Casa de Cultura din Odobesti organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Tarii din Chisinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenesti cu Regatul Romaniei.

- Luna martie marcheaza debutul unui nou sezon de targuri Cariere in Alb, primul eveniment fiind Targul de Joburi pentru Personalul Medical din Iași. Sambata, 17 Martie, Casa de Cultura a Studenților din Iași iși deschide porțile cu noi oferte de joburi pentru candidații dornici sa profeseze in cele mai…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare miscare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o…

- S-a lansat oficial apliactia clujeana ShareFood privind combaterea risipei alimentare Asociatia O Masa Calda a dezvoltat aplicatia ShareFood din dorinta de a crea o retea de donatori si beneficiari de hrana din cadrul unei comunitati, contribuind astfel la reducerea risipei alimentare. Risipa…

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia Oganizatiei de femei a partidului. Aceasta a fost aleasa la Congresul Extraordinar de sambata numarul doi in partid. ”Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii…

- Patru locuri de munca mari si late ofera institutiile bugetare din judetul Neamt la acest final de saptamana. Este vorba, de altfel, de o tendinta a anului 2018, cel putin pana in prezent numarul locurilor de munca din domeniul bugetar fiind unul redus. Poate cel mai important post scos la concurs este…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare mișcare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi și organizații, companii, instituții publice și centre culturale din toata țara sa stinga lumina timp de o…

- Mai multe organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor picheta si protesta incepand cu 22 martie, a anuntat, joi, Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania (SNAP). Potrivit sursei citate, sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lanseaza un atac dur la adresa Coalitiei si sustine ca PSD-ALDE sunt incapabili sa aduca un omagiu celor care au infaptuit Marea Unire. Replica acida a politicianului vine dupa ce Guvernul a decis sa-l dea afara pe sefulCiteste si: Romania primeste…

- Procurorii DNA dau o noua lovitura! Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Citeste si: Romania primeste…

- Un tulcean reclama ca mama sa, in varsta de 78 de ani, a fost trimisa cu ambulanta, pe targa, cu dureri foarte mari la coloana, de la spitalul din Macin la Spitalul Judetean din Galati, insa medicul care a vazut-o nu a vrut sa o interneze. Barbatul crede ca mamei sale i s-a refuzat internarea pentru…

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei.

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca Romania este aproape de a indeplini toate condițiile pentru eliminarea monitorizarii pe justiției prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). „Mesajul meu e sa alergați in continuare, dar nu in direcția greșita! Alergați catre linia…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a discutat, joi, cu liderii principalelor institutii din Romania. In conferinta de presa acesta a subliniat, in ceea ce priveste ridicarea MCV, faptul ca Romania a alergat un maraton din care mai are cativa pasi, iar tot ce trebuie sa faca acum…

- Direcția de Cultura a municipiului Carei a lansat proiectul „Romani care au scris istorie”, prin care aduce in fața publicului careian, in fiecare luna, 10 personalitați romanești din diferite domenii: cultura, arta, sport, muzica, știința, etc. Expozițiile vor avea loc in Sala Cavalerilor din Castelul…

- Pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, are loc Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor. Acțiunea de…

- Impreuna cu Poliția Locala s-au format echipe mixte in vederea identificarii persoanelor fara adapost și indrumarea acestora catre Adapostul de Noapte, care este situat in str. P-ța Republicii 17 ( sediul SVSU) și este deschis in aceasta perioada de la ora 21.00 la ora 08.00. Administratia…

- Expozitii de fotografie legate de universul montan si alpinism, dezbateri publice, filme, prezentari de carte, concursuri sportive vor avea loc in cadrul celei de a treia editii a Alpin Film Festival, unicul festival de cultura si educatie montana din Romania, care se desfasoara in perioada 27 februarie…

- Tudorel Toader a propus revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, o premiera in Romania, dar și o surpriza neașteptata atat pentru clasa politica,cat și pentru societatea civila. Au urmat serii de contestații din partea politicienilor din opoziție, ale unor magistrați,ale procurorilor din DNA, dar…

- Organizația de Tineret a PNL Valcea a organizat la Horezu, prima ediție a evenimentului „Cafeneaua Liberala”. Acțiunea a fost o invitație la dialog, avand ca principale teme preocuparile tinerilor, necesitatea implicarii in politica și programe de finanțari europene adresate tinerilor. La acest eveniment…

- Putini din salajenii plecati la munca in strainatate, care si-au lasat copiii in grija altor persoane, stiu despre faptul ca, potrivit legislatiei in vigoare cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, au obligatia de a notifica plecarea. Astfel, parintii care intentioneaza sa plece…

- Mama modelului moldovean care a fost ucis de catre soțul ei vrea sa-și creasca nepoata. Aceasta s-a adresat deja la direcția municipala pentru drepturile copilului pentru a prelua tutela. In prezent fetița de doar trei saptamani este internata la Spitalul numarul 1 din Capitala și se afla in afara…

- Stejarul din Cajvana este arborele cu care Romania este inscrisa in competitia ''Tree of the year''. Competitia ce se desfasoara din anul 2011 are ca scop prezentarea arborilor cu o poveste aparte si atragerea atentiei cu privire la bogatia...

- S-a dat startul votului online pentru stabilirea caștigatorilor Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala, organizata de catre Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR). Prin acest eveniment este marcata Ziua Mondiala a Asistenței Sociale și recompensata performanța și excelența…

- Conferinta "Cultura, ideologie si politica in Romania de azi", un dialog intre Andrei Plesu si Sorin Antohi, va avea loc marti, de la ora 18.00, la Muzeul Municipiului Bucuresti – Casa Filipescu-Cesianu.

- Membrii Biroului Permanent Judetean al PSD Constanta, intrunit ieri la Casa de Cultura a Sindicatelor pentru chestiuni organizatorice, au discutat si despre Congresul Extraordinar al partidului, convocat de Comitetul Executiv National al PSD. Presedintele partidului, Liviu Dragnea, declara saptamana…

- In perioada 9-11 februarie a.c. a avut loc la Sinaia "Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor", a carei tema principala a fost "Romania construita de tineri", unul dintre proiectele majore elaborat de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- Aprobarea bugetului si a listei de investitii pentru Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea, condusa de medicul Ovidiu Preda, a creat tensiuni in sedinta de Consiliu Judetean. Alesii liberali au reclamat faptul ca in buget este prevazuta, printre altele, achizitia a doua masini de spalat profesionale…

- Violeta Stoica In acest an, rujeola a inceput atacul in forța asupra prahovenilor. Daca, anul trecut, in județul Prahova rar se raportau cazuri confirmate, in fiecare saptamana a lunii ianuarie 2018 au fost inregistrate zeci de noi imbolnaviri cu pojar in randul locuitorilor județului. Din fericire,…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a participat la intalnirea cu procesatorii si cultivatorii de orez din data de 1 februarie 2018. Desfasurata la sediul MADR, in prezenta secretarului de stat Daniel Botanoiu si a expertilor tehnici din cadrul institutiei, intalnirea a avut ca…

- Potrivit unui comunicat al Sanitas, membrii Consiliului National al federatiei au decis sa solicite premierului Viorica Dancila si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, organizarea unei intalniri in perioada imediat urmatoare, in care sa se evalueze stadiul indeplinirii modificarilor…

- Un camin pentru batrani din județul Vaslui, construit din fonduri europene in urma cu opt ani in baza unui program de vecinatate cu Republica Moldova și lasat de izbeliște de catre autoritați din cauza lipsei resurselor financiare necesare susținerii activitații, a fost deschis in sfarșit de o fundație…

- Reprezentantii companiilor de taxi din Bucuresti au participat, vineri, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, la dezbaterea publica pe marginea regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi. "Acest regulament nemultumeste…

- Dancila: Am o abordare bazata pe dialog, știu sa lucrez cu instituțiile europene Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat cateva zeci de milioane de euro, cu o propaganda constanta privind reducerea birocrației, Romania se afla, in continuare, in topul țarilor cu cele mai stufoase proceduri. Instituțiile statului le cer contribuabililor…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG AGRI) a facut publice primele rapoarte ale anului referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- La Casa de Cultura "Geo Bogza" a avut loc sambata vernisajul celei de-a II-a ediții a Salonului Internațional de Fotografie, eveniment organizat de tanarul campinean Razvan Baleanu. 562 de artiști fotografi din 62 de țari s-au inscris la International Exhibition of Photography Campina - Romania 2017, fiind…

- GALA… Barladul a fost, ieri, gazda unei activitați inedite, organizata de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui. Performanța in educație și alte domenii a copiilor și tinerilor instituționalizați din județul Vaslui a fost premiata in cadrul unei festivitați…

- Autor: Stelian ȚURLEA Dan Ciachir este scriitor, memorialist și publicist, care s-a afirmat și ca poet, eseist și critic literar. A publicat mai multe volume de eseuri pe teme de religie (ortodoxa), in special la Editura Timpul: Cand moare o epoca, In lumea presei interbelice, Derusificarea și ”dezghețul”,…