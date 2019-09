Instituţii şi obiective turistice din Paris rămân închise sâmbătă, din precauţie, pe fondul manifestaţiilor anunţate Mai multe obiective turistice din Paris vor ramane inchise din precautie, sambata, zi de mobilizare in care zeci de actiuni sunt planificate in toata Franta, desi este Ziua europeana a patrimoniului care atrage zeci de mii de vizitatori in fiecare an, informeaza AFP. Printre principalele monumente care nu vor putea fi vizitate se numara Arcul de Triumf, grav degradat in decembrie 2018 de catre protestatari, si muzeele Petit si Grand Palais. La fel va fi cazul si pentru Hotel de Rothelin-Charolais, sediul Ministerului pentru relatii cu parlamentul, a carui intrare a fost distrusa in ianuarie de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

