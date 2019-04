Instituţii europene: s-a deschis balul pretendenţilor Angela Merkel va fi foarte curtata în timpul summitului UE de pe 9 mai, cu doua saptamâni înaintea alegerilor europene. Numele ei circula pentru presedintia Consiliului si cancelarul va fi decisiva pentru nominalizarea urmatorului sef al Comisiei, potrivit Le Vif, citat de Rador.



Negocierile vor fi în toi în marja reuniunii organizate la Sibiu, în România. Presedintele Consiliului, Donald Tusk, vrea sa sondeze intentiile liderilor europeni privind succesiunea lui si procedura foarte contestata pentru desemnarea succesorului lui Jean-Claude Juncker… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

