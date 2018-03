Stiri pe aceeasi tema

- Nereguli grave descoperite intr-una dintre cele mai mari primarii din Romania de Curtea de Conturi, care acuza plata ilegala a unor stimulente pentru administrarea creantelor fiscale unor functionari care nu au atributii in acest sens. Metoda a fost declarata ilegala de instanta. Cu toate acestea, plata…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg gazduiește pana in luna aprilie a.c. expoziția de camași romanești „IA Aidoma”. Camașile expuse au fost cusute de catre membrele Asociației „Semne Cusute” din care fac parte și patru bacauance: Felicitas Farcaș, Irina Agachi, Daniela Ivu și Iulia Georgescu.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, lanseaza joi un atac la adresa coaliției de guvernare PSD-ALDE, spunand ca de la venirea la puterea a „capturat” toate instituțiile cu mare influența.Gerul i-a 'ars' rau la buzunare pe romani: Facturile la gaze au 'EXPLODAT' din cauza temperaturilor polare „Daca…

- Unitatile administrativ teritoriale din Vrancea au fost verificate de Camera de Conturi si in anul 2016, una dintre temele urmarite de verificatori fiind calitatea gestiunii economico-financiare.

- Un fost ministru al Sanatatii a deschis mai multe actiuni in instanta, in Bacau si la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce s-a trezit cu o poprire pentru o suma de peste 20.000 de lei ce ar proveni dintr-o amenda judiciara, sanctiune aplicata pentru neexecutarea unei hotarari judecatoresti.…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in ianuarie 2018 au totalizat 353,798 milioane de lei, suma medie fiind de 96,79 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat…

- Bun venit in lumea culorilor! Unele mai reci, altele mai calde, toate, insa, puse cu mare pasiune dar și viziune, de cele mai multe ori pe panza, de Costica Tizu. Pictor consacrat in orașul Comanești, Costica Tizu a fost atras de pictura inca din copilarie. „Inca din școala primara profesorii m-au indrumat…

- Curtea de Apel Bacau a dat publicitatii Raportul de activitate pe anul 2017 din care rezulta un volum de munca, la nivelul intregii instante, crescut fata de 2016. Astfel, pe rolul Curtii de Apel s-au aflat 10.211 cauze, din care 7.733 cauze nou intrate si 2.478 dosare aflate in stoc la inceputul anului…

- 2.402 entitati au fost auditate si controlate asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public pentru exercitiul financiar 2016, fiind identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 mil.…

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pentru acest an, care s-a inscris ca cel mai important proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de luni, a decurs intr-o „atmosfera a concordiei”. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a menționat…

- Camera de Conturi a judetului Alba a efectuat, in anul 2017, controlul privitor la executia bugetara pe anul 2016, asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfașurate…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Articolul ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURA M8/6B INTEGRAREA MINORITATILOR PRIN DEZVOLTAREA IDENTITATII ACESTORA apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Intalnirea de la Centrul de Afaceri a consilierilor județeni nu a fost una liniștita, lucru previzbil, de altfel, avand in vedere ca pe ordinea de zi se aflau proiecte care imparțeau banii pentru anul 2018. Restul au fost despre cotizații, modificari ale unor hotarari privind serviciile sociale, aprobarea…

- In Penitenciarul Bacau, nu s-a rezolvat inca problema supraaglomerarii din camerele de detentie. Si igiena lasa de dorit, se arata in raportul Avocatului Poporului: peretii sunt murdari si nezugraviti, prezinta condens, mucegai si igrasie. Institutia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea…

- Mai mulți bacauani au descoperit, la finele saptamanii trecute, ca din conturile lor de card au disparut sume importante de bani. Unul dintre aceste cazuri il constituie cel al unui pensionar care a descoperit, cu stupoare, ca i-au disparut 3.000 de lei din cont. A fost la banca, unde i s-ar fi comunicat…

- Pretul gazelor extrase se va baza pe o noua formula de calcul Pretul de referinta al gazelor naturale extrase în România, în functie de care este calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa din Viena - anunta…

- Suntem in sezonul rece, insa pofticioșii se pot bucura de gustul deosebit al inghețatei acum și intr-o noua locație, in Arena Mall Bacau, etajul 2. Dupa succesul inregistrat vara trecuta cu sortimentele de inghețata produsa in laboratoarele proprii, Pallina Gelateria a inaugurat un nou punct de lucru,…

- Doua persoane au fost ranite azi-dimineața intr-un accident petrecut pe E85 in comuna bacauana Nicolae Balcescu. Cei doi raniți au refuzat transportul la spital. Vom reveni. Articolul Un VW s-a urcat intr-un copac apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Cu zi inainte ca președintele Donald Trump sa țina discursul despre starea națiunii, studenții de la New York University au fost intrebați de niște reporteri sugubeți ce parere au despre speach. Absolut toți cei intrebați s-au declarat șocați de atitudinea președintelui de cat de rasist a fost discursul,…

- – Carnavalul de la Veneția, unul dintre cele mai mari din lume, a inceput sambata, 27 ianuarie, și se va incheia pe 17 februarie n tema aleasa de organizatori pentru editia din acest an este “jocul”, cu numerose interpretari, de la teatru, circ, magie, concursuri de costume si masti, pana la expozitii…

- Curtea de Apel Timisoara a dispus executarea mandatului european de arestare emis de autoritatile judiciare din Belgia pe numele unui bacauan (23 de ani), urmarit international, si predarea acestuia. C.G. este acuzat de infractiuni contra proprietatii (conform legilor din Belgia), savarsite in 2015,…

- Dupa 17 ani, conducerea Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a reusit sa scape de unul dintre cele mai paguboase contracte pentru aeroportul Henri Coanda. In 2013, Curtea de Conturi preciza ca Aeroportul Henri Coanda (Otopeni) cheltuieste pentru fiecare metru patrat curațat, aproximativ 3.000…

- – doi au fost dați afara din partid, iar al treilea a fost „avansat” la Consiliul Județean Daca se mai rotesc mult consilierii PSRo ar putea starni un ditamai curentul care ar putea afecta sanatatea aleșilor locali bacauani. Și asta pentru ca, deși cu doar patru fotolii in legislativul local, nominalizarile…

- Incredibil! Nici gand sa imprumut ceva din limbajul persuasiv al vreunei televiziuni care doreste cu tot dinadinsul sa-si atraga audienta. Sau, altfel: as fi vrut sa fi folosit trucul respectiv, dar dupa lectura informatiei tare bine ar fi fost ca aceasta sa se fi dovedit falsa sau macar sa nu-si fi…

- Recenta Hotarare a Curții de Apel Bacau prin care ecologizarea haldei de fosfogips de la Amurco ramane in sarcina combinatului chimic și nu a Primariei pare greu de aplicat in condițiile in care societatea aflata in proprietatea omului de afaceri Ioan Niculae se afla in lichidare judiciara. Curtea de…

- In anul in care implineste 125 de ani de existenta, Biblioteca Judeteana „Costache Strudza” si-a inscris in seria de manifestari aniversare mai multe actiuni printre care si cele dedicate Unirii Principatelor Unite de la 1859 si Marii Uniri de la 1918. Marti, 23 ianuarie, de la ora 17.00, in Sala Multimedia,…

- La un an dupa ce Tribunalul Penal Internațional (TPI)recunoștea, cu jumatate de gura, ca fostul președinte iugoslav nu a fost gasit vinovat de crime de razboi, Slobodan Miloșevici este exonerat, din nou. In 2016, o nota de subsol din dosarul lui Radovan Karadjici spunea: „Curtea constata ca nu exista…

- Liderul de sindicat Marin Condescu cauta toate solutiile legale pentru a scoate bani de la asociatii Clubului de fotbal Pandurii Targu Jiu. Acesta sustine ca procurorii se vor sesiza de pe urma faptului ca asociatii au aprobat in CA si AGA cheltuieli la Clubul de fotbal, insa nu au achitat cotizatiile…

- In satul copilariei mele existau patru autoritați: Morala, Preotul, Invațatorul și Jitarul. Milițianul nu conta. Infracțiunile erau rare. Cand mai calca vreun ratacit prin strachini, Satul il sancționa. Unuia i-au aruncat in carca o porecla: Golanul. Bietul de el se ruga cotidian sa fie absolvit de…

- Doi scafandri veniti de la ISU Iași și ISU Neamț cauta in canalul de fuga al hidrocentralei Bacau II cadavrul unei femei care s-ar fi inecat ieri. FOTO: ISU Bacau Articolul Cautari in canalul de fuga apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Curtea de Apel Bacau a dispus recunoasterea unor sentinte penale, pronuntate de instante din Serbia, prin care un bacauan a fost condamnat la pedepse ce insumeaza 13 ani si 8 luni de inchisoare, respectiv sentintele penale din 2016 a Judecatoriei Supreme din Kraljevo, hotararea pronuntata in 2012 de…

- La data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 19.00, politistii Biroului Rutier au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier, in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 31 ani, din Horgesti, in timp…

- Sa tot curgi, salcie, calda, urat parfumata – minune sau povara – zgandarita de mana omului. De ce nu curge apa la deal? Chestie de gravitație! Inerție! Piatra la rinichi?! De ce nu revine petul aruncat, bumerang peste ochii celui care nu ințelege termenul poluare? Apa cu proprietați curative… cam miroase.…

- Polițiștii bacauani vor actiona, suplimentar fața de dispozitivul curent, astfel incat cetațenii sa petreaca in siguranta de Boboteaza. Pentru desfasurarea, in liniste, a manifestarilor religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), politisti rutieri și de ordine…

- Populația județului avea, la 1 decembrie, credite bancare de peste 3.600 de milioane de lei, in creștere fața de 1 noiembrie, dar restanțele bancare au scazut din nou, semnificativ. Restanțele – conform raportului facut public de Banca Naționala a Romaniei – au ajuns la mai puțin de 108 milioane de…

- Declanșarea Campaniei „Implica-te- Indiferența nu este o soluție”, de catre barsaneșteanul Florentin Iftime, prin care s-a trecut de la demolarea unei locuințe in care iși ducea viața de fiecare zi o familie napastuita, la realizarea unei case moderne, a facut ca zeci și zeci de oameni sa rezoneze pentru…

- Tupeu incredibil al unui doctor care a incasat 7400 de euro pe luna chiar daca nu a lucrat nici macar o zi. Medicul a carui identitate nu a fost dezvaluita a incasat "o avere" fara sa vina la serviciu si sa isi faca meseria nici macar o zi. Numai in perioada 2012-2016, cand s-a aflat ceea ce facea…

- Lidera autoritara a Seriei A din cadrul ligii secunde, echipa de handbal masculin CSM Bacau a intrat de joi, 21 decembrie, in vacanța. „Csmeii” iși vor relua antrenamentele pe data de 8 ianuarie. „Ne dorim sa efectuam și un cantonament, urmat, firește, de meciuri de verificare”, a declarat antrenorul…

- Odata cu apropierea sarbatorilor de iarna mulți dintre cetațeni vor incerca sa achiziționeze cadouri penru cei dragi. Pentru a evita aglomerația din magazine vor fi tentati sa caute cadoul ideal online. Pentru ca cei care fac cumparaturi online sa nu devina victime ale fraudelor și sa ramana fara bani…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii,

- Cinci autoturisme parcate in curtea unui imobil de pe Calea Moinești din Bacau au fost avariate, in aceasta dupa-amiaza, de un copac. Din relatarile martorilor, se pare ca arborele, situat intr-o curte invecinata, era taiat de o echipa de muncitori și, in loc sa cada in curtea respectiva, s-a prabușit…

- Partidul Uniunea Salvati Romania a anuntat luni ca va sesiza Curtea de Conturi pe marginea cheltuielilor considerate iresponsabile facute in ultimele luni de firmele infiintate de Primarul General Gabriela Firea. Companiile "Municipale" infiintate de Firea au bugete de zeci de milioane…

- Mi s-a parut intotdeauna de un penibil absolut sa vad cum oameni care sunt in poziții importante in societate iși pierd uzul rațiunii, presupunand, totuși, ca l-au avut vreodata, și iși dau in petec, vorbind ca la ușa cortului. Așa cum se intampla, de la o vreme, in Parlament. Unde, privind inregistrarile…

- Curtea de Apel Bacau a admis cererea formulata de autoritatile judiciare italiene privind recunoasterea si punerea in executare a sentintei penale prin care un bacauan a fost condamnat definitiv la 5 ani si 10 luni inchisoare pentru proxenetism in forma continuata. Barbatul urmeaza sa fie transferat…

- Știința Bacau- Azerrail Baku 3-1, the day after. Luminile Salii Sporturilor continua sa fie aprinse. Azerrail a trecut, dar bucuria a ramas. Și cum sa nu te bucuri cand, la debutul continental al sezonului, echipa suta la suta romaneasca a Științei a invins cu 3-1 o grupare multinaționala ce alcatuiește,…

- – inspectorii autoritații de control fiscal au dat amenzi de aproape 500.000 de lei – firmele au fost gasite ca vindeau marfa la negru, dar și bunuri contrafacute In ciuda zvonurilor ca va intra intr-o restructurare fara precedent, Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) pare cel puțin la fel de…