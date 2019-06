Instituția de stat din România care oferă salarii de 5.000 de euro Casa Naționala de Asigurari de Sanatate are in vedere ca pana la sfarșitul anului sa angajeze șase specialiști IT, salariul fiind de 5.000 de euro. Anunțul a fost facut de președintele instituției, Razvan Vulcanescu. Presedintele CNAS a participat sambata la Hackathon4Health - o platforma de colaborare pentru profesionistii IT&C care isi propune dezvoltarea unor solutii digitale si educative care sa faciliteze un acces imbunatatit la servicii medicale, tratamente si solutii inovatoare in domeniul sanatatii. „Dorinta mea, apropo de perspective, este ca aceia dintre voi, nu doar cei castigatori,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), vrea sa angajeze, pana la sfarsitul anului, sase specialisti IT, pe care sa-i plateasca cu un salariu de 5.000 de euro, a declarat președintele instituției, Razvan Vulcanescu. Preşedintele CNAS a participat sâmbătă la Hackathon4Health…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, a afirmat sambata ca institutia pe care o reprezinta are in vedere ca pana la sfarsitul anului sa angajeze sase specialisti IT, salariul fiind de 5.000 de euro. Presedintele CNAS a participat sambata la Hackathon4Health – o…

- Anuntul a fost facut de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) si Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), care au decis ca este necesara retragerea de pe piata europeana si din spitale a medicamentului Lartruvo, folosit…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca Razvan Vulcanescu, care a preluat temporar atributiile de presedinte al CNAS dupa demiterea Adrianei Cotel, este cea mai buna alegere, avand in vedere ca are experienta si a fost alaturi de aceasta institutie atat in pozitia de vicepresedinte, cat…

- Platforma informatica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și sistemul informatic pentru administrare fiscala la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sunt propuse a fi realizate in parteneriat public-privat, conform unui proiect de act normativ al Comisiei de Prognoza, potrivit…

- De curand, s-a semnat un Protocol de colaborare intre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Finantelor Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ce are ca scop dezvoltarea si implementarea unor programe destinate imbunatatirii accesului persoanelor diagnosticate cu…

- Iata orogramul premierului Viorica Dancila de marti, 2 aprilie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - participare la evenimentul de lansare a Programului de tabere 'ARC', editia 2019 (10,00 - Palatul Victoria) - participare la ceremonia de semnare a Protocolului de colaborare…

- Cancerul in Romania. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer la copii, CNAS. Afla din articolul a1.ro, care sunt cele mai des intalnite tipuri de cancer la copii, date statistice din Programul Național de Oncologie al CNAS, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate