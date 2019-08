Institutia de profil din SUA confirma cifrele europene: Iulie 2019 a fost cea mai calda luna din istorie, un record ingrijorator

Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a prezentat, vineri, noul sau sistem de operare, Harmony OS sau Hongmeng in chineza. Compania sustine ca sistemul poate fi utilizat in orice, de la smartphone-uri pana la boxe inteligente, si chiar si in masina, pentru a crea un "ecosistem pentru dispozitive", relateaza The Verge.…

- Un nou record de temperatura maxima pentru Marea Britanie a fost stabilit joi in contextul unui val de canicula care a cuprins Europa, a confirmat luni serviciul meteorologic al Regatului Unit, Met Office, citat de Press Association. Temperatura de 38,7 grade Celsius a fost inregistrata joi la Gradina…

- Potomac, raul care trece prin Washington, pe Coasta de Est a Statelor Unite, a depasit un record de temperatura a apei in timpul caniculei din weekend-ul trecut, cu o temperatura de peste 34 de grade Celsius, informeaza AFP. Pana in prezent, recordurile datau din verile anilor 2011 si 2012,…

- Canicula a inceput sa afecteze Statele Unite si Canada. Potrivit meteorologilor, in acest weekend temperaturile ar urma sa depaseasca in unele locuri 38 de grade Celsius. Aproximativ doua sute de milioane de oameni din metropole precum New York, Washington si Boston, pe Coasta de Est, sau Montreal in…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax.Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Vremea pentru Vaslui in iunie este obținuta din datele statistice din anii precedenți. Puteți vizualiza datele statistice pentru vreme pentru luna in intregime, dar de asemena apasand tab-urile și pentru inceputul, mijlocul, și sfarșitul lunii. In luna iunie in Vaslui, clima este umeda (cu 108mm de…

- Europol a declarat ca arestarea a sase persoane in Italia si a sase in Spania pentru trafic ilegal de animale vii a pus capat unei actiuni internationale, denumita 'Operatiunea Blizzard', care a vizat traficanti, transporturi comerciale si magazine de animale de companie.'Traficul de animale…

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pentru Justiție și alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. De exemplu, pentru sfarșitul saptamanii anterioare (17-19…