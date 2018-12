Stiri pe aceeasi tema

- Peste 65% dintre angajatori vor organiza, in acest an, petreceri de Craciun, iar sase din zece au spus ca vor acorda prime de sarbatori salariatilor, arata rezultatele unui barometru de opinie, publicate marti. Datele centralizate, în luna noiembrie, de firma de consultanţă Frames şi…

- Melodia „Rumenye, Rumenye“ a fost lansata in America, in 1941, de un artist evreu din estul Europei. Versurile in idis si muzica klezmer descriu idilic viata din tara pe care evreii nostalgici o parasisera.

- Gradina zoologica din Londra este pregatita pentru sarbatorile de iarna. Angajații au aprins deja luminițele de Craciun.Mai multe sculpturi in forma de animale precum lei, pinguini, pasari flamingo și girafe completeaza tabloul de poveste.

- ZILE LIBERE 2019: Din pacate, anul viitor, o treime dintre aceste zile vor cadea in weekend. Angajatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele considerate libere, vor primi, conform prevederilor legale in vigoare, un bonus la salariu, aceste zile fiind platite dublu. Citeste si Legea Pensiilor…

- Concertul anual de Craciun de la Vatican a ajuns la cea de-a 26-a editie, iar evenimentul a gazduit de-a lungul anilor artisti precum Patti Smith, Bryan Adams, Al Bano, Tom Jones si Lauryn Hill. Mihail a cucerit piata muzicala din Italia, unde a avut mai multe concerte în aceasta vara,…

