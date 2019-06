INSTASTORY | Aurelian Temișan împlinește 47 de ani, așa că este bun de cinste pentru prieteni și familie Pasionat de fotbal, biliard și... bere, Aurelian Temișan iși va petrece weekendul, cel mai probabil, la o miuța, o bila și-o halba in compania prietenilor, pentru ca luni implinește 47 de ani și, cum nimeni nu incepe saptamana cu o bauta, sigur cei dragi se vor aduna sa-i cante “La mulți ani!” și sa ciocneasca un pahar sambata ori duminica! Aurelian Temișan implinește 47 de ani Aurelian a știut din timpul liceului ca vrea sa devina cantareț, așa ca s-a inscris la Conservator, unde a studiat canto clasic. Vocea a moștenit-o de la tatal sau, Aurelian Temișan senior, care a fost bas-bariton. De cațiva… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

