INSTASTORY | Andreea Mantea, zi de naștere în deplasare. Prezentatoarea TV face 33 de ani Vinerea viitoare, 20 septembrie, Andreea Mantea implinește 33 de ani, insa programul o va impiedica sa petreaca așa cum și-ar dori. Prinsa intre doua emisiuni, una care se filmeaza la Istanbul și alta, prin diverse orașe din Romania, bruneta face de vreun an naveta Romania-Turcia, stand mai mult prin avioane și pe platoul de filmare decat cu cei dragi. Probabilitatea ca aniversarea s-o prinda la munca este, prin urmare, foarte mare. Andreea și-a inceput cariera in TV la „Neatza cu Razvan și Dani”. Ușor, ușor a ajuns in alte producții de succes, ca „Noaptea erorilor” și “Din dragoste”, alaturi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

