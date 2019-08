Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul australian la gramada Will Genia a anuntat vineri ca se va retrage de la echipa sa nationala dupa Cupa Mondiala de rugby din Japonia, relateaza Reuters. Genia, 31 ani, a debutat in 2009 pentru Wallabies si a ajuns la 100 de selectii in meciul cu Anglia, din turneul european…

- Gica Hagi a adus in discutie si cazul Ajax Amsterdam. Campioana a Olandei si semifinalista in editia trecuta a Champions League, noua formatie a romanului Razvan Marin este obligata sa joace doua tururi preliminare pentru a se califica in grupe. De altfel, "Regele" spune ca acesta este si motivul…

- Dinamo a caștigat amicalul cu Linfield, 2-0, primul din cantonamentul din Spania, de la Marbella. In amicalul cu nord-irlandezii de la Linfield, primul sub comanda lui Eugen Neagoe, a debutat și mijlocașul Alexandru Rauța, mijlocașul central de 27 de ani adus de la FC Voluntari. Acesta a fost titular,…

- Vlad Dragomir (20 de ani) joaca la Perugia, in Serie B, dupa ce a petrecut mai mulți ani la „tineretul" lui Arsenal. Mijlocașul naționalei de tineret este foarte activ pe contul de Instagram, unde posteaza, de cate ori are ocazia, diferite momente din viața sa care se imparte intre fotbal și ieșiri…

- Diego Fabbrini, 28 de ani, și-a anunțat aseara plecarea de la FC Botoșani, iar azi mijlocașul a semnat cu ȚSKA Sofia, vicecampioana Bulgariei. Deja a fost prezentat la echipa de la Sud de Dunare. Fabbrini, mijlocașul italian care a impresionat in acest sezon la FC Botoșani, a fost dorit insistent de…

- Diego Fabbrini (28 de ani) nu va mai ajunge la Dinamo. Mijlocasul a primit o oferta mai buna din punct de vedere financiar si va merge in Bulgaria, la CSKA Sofia. Italianul si-a dat deja acordul pentru transfer, iar in perioada urmatoare va semna contractul, potrivit mediafax.Din precizarile…

- DINAMO // Diego Fabbrini (28 de ani), mijlocașul italian pe care Dinamo și Levski Sofia incearca sa puna mana in mercato, are un bull terrier, caruia i-a facut pagina speciala pe Instagram, iar pe o pereche de adidași i-a imprimat chipul, pe cand juca in Anglia. ...