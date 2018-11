Instantele desfiinteaza rand pe rand un ordin al ANAF. Institutia continua sa il aplice, desi sunt in pericol mii de firme

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe instante din tara au decis sa suspende un ordin al ANAF care obliga companiile care au activitate in distributia angro de produse energetice sau de bauturi alcoolice sa aiba depozit. In ciuda acestui fapt, Fiscul a decis sa suspende doar temporar aplicarea acestui ordin si pune in continuare…

- Compania austriaca de transport feroviar OBB intra pe piata transportului de calatori din Romania. Detinuta in intregime de statul austriac, Osterreichische Bundesbahnen va introduce trenuri pe ruta Viena – Budapesta

- Romanii condamnați la sararii de 2000 de lei pe luna in timp ce profitul este trimis in strainatate. Slabiciunera capitalului local, lipsa investițiilor, tensiunile pe piața muncii, emigrație și polarizarea sociala/economica sunt binele știute probleme ale economiei. Astfel majoritatea angajaților din…

- Reactie dura a Opozitiei, dupa publicarea in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta de modificare a legilor justitiei. Se pregateste o scrisoare catre Comisia de la Venetia. Liberalii spun ca Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inchis, practic, DNA-ul, prin aceste prevederi USR atrage atentia…

- Romanii risca sa plateasca, in curand, 0,5 lei in plus pentru fiecare produs in "ambalaj primar reutilizabil" pe care il cumpara. Scumpirea ar putea fi cauzata - spun mai multe surse din industria alimentara - de intrarea in vigoare a Ordonantei 74/2018, adoptata de Cabinetul Dancila inca…

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere”, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști care apar pe micile ecrane. Puțini sunt aceia care știu ca Rareș Bogdan are un frate. Anul trecut, in cadrul unui interviu, realizatorul Realitatea TV declara ca in 2001 a inființat o…

- Romanii nu prea s-au inghesuit la administrațiile financiare in ultima zi de depunere a cererilor de restituire a taxei auto, chiar daca Fiscul s-a pregatit deschizand ghișee suplimentare și a prelungit programul pana la ora 16.00. Libertatea a mers la ghișee, insa nici urma de aglomerație. Termenul…

- Ziua de 31 august 2018 este ultima zi in care romanii mai pot solicita restituirea taxei auto, potrivit unei analize Libertatea. Se restituie toate taxele incasate de catre statul roman, indiferent de denumirea sub care acestea au activat din 2007. Este vorba de taxa de prima inmatriculare, timbrul…