De la inceputul acestui an, doar pe rolul Judecatoriei Buzau au fost inregistrate peste 100 de dosare avand ca obiect emiterea unui ordin de protectie in baza unei hotarari judecatoresti, in special la cererea sotiilor, care sunt supuse la violente si amenintari din partea sotilor sau fostilor parteneri de viata ce nu se impaca cu […] Articolul Instantele buzoiene, asaltate de cereri de emitere a unor ordine de protectie impotriva sotilor violenti apare prima data in Opinia Buzau .