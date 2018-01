Stiri pe aceeasi tema

- ICCJ a decis luni ca rechizitoriul DIICOT in dosarul Romgaz, in care au fost trimisi in judecata, printre altii, fostul ministru Adriean Videanu si omul de afaceri Ioan Nicolae, are mai multe nereguli din punct de vedere legal, considerand nule numeroase convorbiri telefonice si exclluzand din materialul…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT in dosarul Romgaz, in care sunt trimisi in judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, informeaza Agerpres.ro. Totodata, instanta a stabilt…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni ca rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz, în care sunt trimisi în judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, stabilind totodata excluderea…

- Radu Mazare ramane cu mandatul de arestare preventiva in lipsa, dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut decizia completului de fond din data de 10 ianuarie. Decizia este definitiva.

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Citeste mai mult: adev.ro/p2fral

- Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare. Decizia nu este una definitiva și va fi atacata in instanța de avocații fostului edil. Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de ...

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- La mai bine de trei ani de cand dosarul fusese trimis instantei, magistratii au pronuntat decizia pe fond. Astfel s-a aflat ca omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat de acuzatiile pe care i le-au adus procurorii anticoruptie, una fiind cea de instigare la abuz in serviciu, in forma continuata,…

- Trei directori din cadrul SNGN Romgaz SA - Sucursala Tirgu Mures au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in serviciu. Aceștia ar fi semnat un document privind modalitatile de receptie a unui motogenerator, chiar daca acesta nu corespundea cerintelor din…

- 1. A fost trimisa in judecata, in stare de libertate, ”MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orașului Cernavoda, județul Constanța, in prezent consilier local in aceleiași oraș, cu privire la savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul…

- Procurorii au anuntat ca au finalizat rechizitoriul prin care un fost politist din vestul tarii a fost trimis in judecata. Barbatul care lucra la postul de Politie Ciclova Romana iar acum e pensionar, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce a…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie mdash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, examinand actele de urmarire penala efectuate in dosarul nr. 370 P 2016 fata de inculpatii:1. Capatina Danut cercetat in stare de detinere, aflandu se in executarea unei pedepse…

- Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei pe Facebook: "CSM - o hotarare emotionala - sesizarea instantei de contencios administrativ!". El invoca identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR, raportul Inspectiei Judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata…

- Tribunalul Alba incepe judecata in dosarul crimei din Partoș. Tribunalul Alba poate sa inceapa cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din cartierul Partoș. Instanța de judecata a constatat in 4 decembrie legalitatea sesizarii instanței cu rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, a…

- Magistratii Curtii Supreme au anulat decizia Sectiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Haineala de la Ministerul Justitiei, la solicitarea procurorului general, masura fiind luata in contextul anchetei privind adoptarea Ordonantei 13.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca procuroarea Oana Schmidt-Haineala poate continua sa sa lucreze in Ministerul Justiției. Magistrata a contstat decizia CSM care stabilea incetare a detasarii la Minister. Oana Schmidt-Haineala este aum in Letonia intr-o misiune de evaluare pentru Greco…

- Chiril Lucinschi se va afla in continuare in arest la domiciliu. Astazi instanța a prelungit arestul la domiciliu a fostului deputat cu inca 30 de zile. Avocații lui Lucinschi au cerut recuzarea judecatoarei, invocind lipsa de imparțialitate a acesteia la examinarea demersului de prelungire a arestului. …

- Expertul pe voce și vorbire din SUA, Catalin Grigoraș, face dezvaluiri incendiare in legatura cu interceptarile din dosarul "Ferma Baneasa" inculpați fiind Dan Andronic, Paul Philippe Al Romaniei, Tal Sliberstein, Benyamin Steinmetz, Remus Truica și alții.

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marți Inalta Curte de Casație și Justiție. Mihnea Costoiu a facut o plângere la instanța suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit data la care se vor pronunta in dosarul in care Cecilia Chirvasuta, medic cardiolog, si Marcela Vlad, asistent medical, ambele angajate ale Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, au fost condamnate, in prima instanta, pentru luare de mita. Instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie definitiva in dosarul in care membri ai doua clanuri rivale de interlopi – „Camatarii” si „Sportivii – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni comise cu violenta, inclusiv impuscaturi in plina strada. Pronuntarea a fost amanata…

- • procurorii DIICIT au declarat apel dupa ce mare parte din inculpati au fost achitati • si o parte din acuzati au uzat de calea de atac • in cauza, patroana de la Medasimpex a fost exonerata de rasundere penala • au fost acuze de evaziune fiscala, grup infractional organizat si spalare de bani • Dosarul…

- La termenul de miercuri de la Tribunalul Militar, primul in dosarul in care sunt cercetati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei, judecatorii au decis sa inainteze aceasta cauza Tribunalului Bucuresti, pentru a se discuta reunirea cu cealalta aflata deja pe rolul instantei civile.

- Seful PNL Ludovic Orban se va prezenta, luni, in fata Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) care ia in discutie un nou termen in apel al dosarului in care instanta de fond l-a achitat pentru acuzatia adusa de procurorii DNA, respectiv aceea ca i-ar fi cerut omului…

- Dosarul in care liderul social-democrat a contestat masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la instanta suprema la sfarsitul saptamanii trecute. Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum, Maria Vasii,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da, miercuri, o prima decizie pe fond in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi traficat influenta contra a 300.000 de euro, pentru a-l ajuta pe un om de afaceri sa obtina retrocedarea…

- Instanta a solicitat, la data de 4 august, dosarul medical de la Spitalul Penitenciar, iar la cel din 18 august a fost solicitat un raport de expertiza medico-legala. La termenele din 12 septembrie, 22 septembrie si 12 octombrie, 9 noiembrie, cauza a fost amanata pentru ca acest raport nu sosise inca…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a anunțat luni ca iși retrage apelul in dosarul "Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanța de fond. Înalta Curte de Casație și Justiție…

- Instanța de la Tribunalul Ialomița, Secția civila, a anunțat vineri decizia luata intr-un proces care poate avea repercusiuni majore pentru piața aviatica din Romania. Este vorba despre o acțiune intentata pentru anularea unui transfer de drepturi patrimoniale, parte din saga juridica care dureaza de…

- Joi, 16 noiembrie, Tribunalul Arad a soluționat dosarul 2262/1/2017, in care Ovidiu Rachita a formulat „plangere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)”. In fapt, Rachita a formulat o plangere impotriva fostului polițist Ilie Chifan – care a instrumentat dosarul morții lui Traian…

- Dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare, a primit un nou termen de judecata. Judecatorii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru, din Inalta…

- Magistrații Curții de Apel au decis sa retrimita dosarul lui Rami Ghaziri, zis și 'Regele Puilor', inapoi la DNA. Decizia magistraților vine la aproape un an de cand procurorii anticorupție l-au trimis in judecata pe Rami Ghaziri, patronul SC Agroli Group SRL Crevedia, pentru constituirea a unui…

- (update 15:56) Cea de-a treia ședința de judecata in dosarul lui Braguța a fost amanata pentru data de 7 noiembrie, curent. Motivul invocat este ca un inculpat s-ar fi imbolnavit. Instanța a decis ca mass-media sa fie inlaturați de la proces, care este unul public. (15:30) Are loc cea de-a treia ședința…

- Tribunalul Constanta a luat o noua decizie in dosarul in care Dragos Poteleanu, in calitate de director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate CJAS Constanta, este suspectat de luare de mita. Instanta a dispus sesizarea Curtii Constitutionale in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) continua, marti, dezbaterile in dosarele in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au fost trimisi in judecata de DNA.

- Fostul lider liberal Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul finantarii ilegale a PDL in perioada 2011-2012, in care era acuzat de trafic de influenta si ca ar fi primit mita 700.000 de euro. Instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus in timpul urmaririi penale…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni achitarea lui Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus...

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti s-au pronuntat, luni, in prima instanta, in dosarul in care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost judecat pentru trafic de influenta. ”In baza art 16 alin 1 lit a cod procedura penala achita inculpatul Blaga Vasile sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Tribunalul București a decis luni achitarea lui Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Instanța a mai dispus ridicarea sechestrului pus în timpul urmaririi penale pe averea lui Blaga. Decizia instanței…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta se vor pronunta azi in dosarul in care Dragos Poteleanu, in calitate de director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate CJAS Constanta, este suspectat de luare de mita. Instanta va avea in atentie cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia…

- Inalta Curte de Casație și Justiție incepe joi dezbaterile in camera preliminara in dosarul in care fostul ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației Valerian Vreme a fost trimis in judecata de DNA, sub control judiciar, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu in legatura cu…