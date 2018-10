Instanţa supremă: Începe judecarea apelului DNA în dosarul lui Toni Greblă Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat luni primul termen al apelului declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta.



La data de 11 mai, un complet de trei judecatori de la Instanta suprema l-a achitat pe Toni Grebla intr-un dosar in care a fost trimis in judecata in 2015 pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituire a unui grup infractional organizat si fals in declaratii.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

