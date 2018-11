Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) i-a dat vineri castig de cauza lui Liviu Dragnea in privinta plangerii pe care acesta a facut-o impotriva modului in care Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit componenta completurilor de 5 judecatori. Astfel, CAB a admis cererea liderului PSD si a suspendat hotararea…

- Tragerea la sorți a fost suspendata de Curtea de Apel. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia Colegiului de conducere al ICCJ din luna septembrie, prin care s-a hotarat sa nu fie aplicate noile reglementari privind formarea completurilor…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- "Este limpede ca din punctul de vedere al plenului CCR completurile de cinci sunt nelegal constituite, dar nu exista nicio consecinta pentru ceea ce s-a intamplat teoretic pana acum sau nu ar trebui sa existe. (...) In mod cert se vor constitui in mod legal de la aceasta decizie a CCR incolo completurile…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru vineri primul termen in procesul intentat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, privind modul in care au fost formate completurile de 5 judecatori de la instanta suprema.

- Avocata Laura Vicol a fost achitata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DNA pentru favorizarea faptuitorului, complicitate la exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, fals in inscrisuri sub semnatura privata. …