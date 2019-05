Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul federal elvetian a respins apelul lui Jerome Valcke, fost secretar general al FIFA, care a contestat suspendarea sa de 10 ani, dictata de justitia interna a forului fotbalistic mondial, pentru coruptie, au indicat miercuri pentru AFP surse concordante, scrie Agerpres.

- Apelul in dosarul in care mai multe persoane sunt urmarite pentru luare de mita a avut termen la Curtea de Apel Constanta. Apelant este Directia Nationala Anticoruptie Constanta, asta dupa ce magistratii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat, pe 16 aprilie 2018, in dosarul in care mai multi vamesi,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis a incalcat Codul de bune practici al Comisiei de la Venetia, "care spune sa nu se suprapuna referendumurile cu alegerile, indiferent de tipul scrutinului", motiv pentru care lucrurile "merg pe o panta in care nu mai au niciun…

- Solicitarea procurorilor anticoruptie, cu privire la schimbare datei de judecata in dosarul fostului primar din Slatina, actualmente consilier in echipa premierului Dancila, nu a avut succes in instanta. Concret, procurorii ar fi vrut ca termenul sa fie mai devreme de cel stabilit initial de magistrati,…

- Magistratii instantei supreme au respins cererea procurorilor DNA de preschimbare a termenului din dosarul lui Darius Valcov. Astfel, urmatorul termen in cauza lui Valcov va avea loc pe 11 iunie, asa cum a stabilit initial instanta.

- Instanta suprema a admis miercuri plangerea fostei sefe a DNA si a decis revocarea masurii controlului judiciar dispus impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa in legatura…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a dat dreptate clubului Paris Saint-Germain in conflictul cu UEFA privind fair-play-ul financiar, informeaza News.ro.