Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a celor cinci judecatori ai ICCJ membri ai Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai are loc astazi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie news.ro.Tragerea la sorti are loc in conformitate cu prevederile alrticolului 24 din Legea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie desemneaza vineri, prin tragere la sorti, cei cinci judecatori din cadrul acestei instante care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare.

- Instanța suprema desemneaza vineri, ora 10.00, prin tragere la sorti, cei cinci judecatori din cadrul acestei instante care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare. Sedinta va avea loc la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din strada Batistei. "In temeiul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat miercuri ca cei cinci judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare vor fi desemnati pe 1 martie, prin tragere la sorti. "In ziua de 1 martie 2019, ora 10,00, vor fi desemnati in sedinta publica, prin tragere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat miercuri ca cei cinci judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare vor fi desemnati pe 1 martie, prin tragere la sorti.Ludovic Orban joaca cu toate armele politice - Planul PNL pentru ingroparea…

- Instanta suprema a admis o contestatie depusa de fostul senator Dan Sova si a dispus anularea condamnarii de 3 ani inchisoare primite de acesta in dosarul ‘CET Govora’. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca dosarul sa se rejudece pe data de 15 aprilie. ‘Admite contestatia in anulare formulata…

- Tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori la ICCJ Înalta Curte de Casatie si Justitie va organiza, joi, o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori valabile pentru anul 2018. Potrivit ÎCCJ, tragerea la sorti va avea loc în sedinta publica. Sectia…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat, miercuri, Inaltei Curti de Casatie si Justitie infiintarea a cel putin trei completuri de cinci judecatori in materie penala si a altor trei in alte materii decat cea penala, urmand ca tragerea la sorti pentru acestea…