- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate din actul normativ care modifica Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Potrivit unui comunicat al ICCJ, judecatorii din sectiile Inaltei Curti s-au reunit…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul ...

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor intra luni in plenul Senatului pentru votul final. Cele mai importante modificari la pachetul…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat marti, 20 martie, un raport favorabil pentru modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. Cea mai…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da marti sentinta in dosarul ‘Rovinari – Turceni’, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia magistratilor nu…

- Judecatoria Constanta a constatat nelegalitatea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 58 12.03.2013 Pe cale de consecinta, instanta a dispus obligarea Asociatiei Arhivistilor si Prietenilor Arhivelor "Ovidiusldquo; Constanta la restituirea sumei de 42.500 de lei catre bugetul local al Judetului…

- "A aparut o informatie care nu are nicio legatura cu realitatea. Redeschiderea unui dosar se face prin decizia unei instante si, conform unei hotarari a Curtii Constitutionale, pentru redeschiderea unui dosar privitor la o persoana, acea persoana este in mod obligatoriu citata in instanta. Nu am…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, si Razvan Dimoftache au fost condamnati, in prima instanta, la Curtea de Apel Constanta va merge catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Si asta pentru ca pedepsele aplicate de instanta…

- Instanta suprema l-a achitat pe presedintele PNL, Ludovic Orban Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de judecatorii Înaltei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va anunta, luni, decizia definitiva in cazul presedintelui PNL, Ludovic Orban. La ultimul termen, procurorii DNA au cerut pedeapsa cu executare orientata spre minimum, adica un an de detentie.

- Vicepremierul PSD Paul Stanescu scapa de redeschiderea dosarului in care Directia Nationala Anticoruptie cerea magistraților sa-l puna sub urmarire penala. Decizia a fost luata de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este...

- Primarul comunei Medieșu Aurit, Radu Iancu, a fost eliberat din funcție dupa ce prefectul Darius Filip a semnat ordinul in acest sens, ca urmare a unei decizii definitive și irevocabile a Inaltei Curți de Casație și Justiție. Legea ii permite fostului primar sa atace ordinul Prefecturii in contencios…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat din nou, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca isi va da demisia daca va fi inculpat de DNA. Paul Stanescu s-a prezentat joi la Instanta suprema, intr-un proces in care DNA cere confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in…

- USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al partidului transmis Agerpres. De…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand radarul e verificat și omologat de autoritați pentru a intra pe piața, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curți de Casație și Justiție citata de Avocatnet.ro . Asta inseamna ca șoferii nu se pot prevala de ele pentru a contesta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi, informeaza HotNews.ro si Agerpres. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata ...

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. La termenul anterior, din 31 ianuarie 2017, un avocat al companiei Tel Drum a solicitat recuzarea judecatorului…

- Judecatoria Medgidia a respins ca nefondata propunerea de liberare conditionata a lui Stelian Fuia, fostul ministru al Agriculturii, detinut in Penitenciarul Poarta Alba. Decizia nu a fost una definitiva, astfel ca Stelian Fuia a formulat o contestatia, aceasta fiind trimisa spre solutionare Tribunalului…

- Ilie Carabulea, condamnat in 2017 la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul ASF – Carpatica, va ramane in inchisoare. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins, joi, omului de afaceri contestatia la executarea pedepsei. Ilie Carabulea, care in prezent se afla incarcerat in Penitenciarul Aiud, a…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, cererea de confirmare intr-un dosar in care este vizat vicepremierul Paul Stanescu, privind modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de catre Consiliul Judetean Olt, in perioada in care Stanescu era…

- Firma de avocatura RTPR Allen & Overy a castigat irevocabil in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie respingerea solicitarii de restituire a terenului pe care se afla magazinul Profi din centrul Clujului, dupa 12 ani de litigiu, trei casari cu trimitere spre rejudecare si patru solutionari in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Radu Mazare ramane cu mandatul de arestare preventiva in lipsa, dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut decizia completului de fond din data de 10 ianuarie. Decizia este definitiva.

- Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Inalta Curte de Casație…

- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- Politistii constanteni au primit, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la emiterea mandatului de arestare preventiva pe numele lui Radu Mazare si au demarat procedurile ce vor conduce la emiterea mandatului european de arestare pe numele fostului edil. Reprezentantii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de ...

- Deputatul Nicusor Dan a cerut, miercuri, Tribunalului Bucuresti, suspendarea Hotarârii CGMB din 19 decembrie, care prevede ca activitatea de taximetrie se va face, obligatoriu, printr-un dispecerat, afirmând ca daca Legea taximetriei nu interzice aplicatiile,

- Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul orei 12.00, politistii Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca Radu Mazare, aflat sub control judiciar in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si…