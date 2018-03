Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat trebuie…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma le-a spus luni judecatorilor de la instanta suprema, cu lacrimi in ochi, ca nu a facut niciun abuz in servicu si nu a primit de la nimeni niciun ban, invocand existenta unei "gasti" care ar vrea "sa puna mana" pe administratia judeteana.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen ...

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Cererea procurorului a fost facuta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va merge la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se dezbate ultimul termen in dosarul sau, afirmand ca asteapta ca instanta ''sa consfinteasca'' faptul ca nu a savarsit nicio infractiune. "Astazi este ultimul termen,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi, informeaza HotNews.ro si Agerpres. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata ...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. La termenul anterior, din 31 ianuarie 2017, un avocat al companiei Tel Drum a solicitat recuzarea judecatorului…

- Viorica Dancila și-a exprimat susținerea fața de Darius Valcov, dupa ce fostul ministru al Finantelor a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani."Nu am abandonat niciodata un membru…

- Fostul ministru al Finanțelor Darius Valcov, in prezent consilier in Guvernul Vioricai Dancila, a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia luata de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție nu este…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- Judecata in dosarul „Microsoft 2”, in care fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu sunt acuzati de coruptie, poate incepe, a stabilit miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei.Inalta Curte de Casatie si Justitie urma sa dezbata, miercuri,…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urma sa dezbata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Radu Mazare ramane cu mandatul de arestare preventiva in lipsa, dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut decizia completului de fond din data de 10 ianuarie. Decizia este definitiva.

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa mentina decizia de achitare in cazul dosarului sau, in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. "Astept sa mi se faca dreptate, asa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza agerpres.ro. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Politistii constanteni au inceput, miercuri, demersurile pentru a pune in executare mandatul de arestare emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe numele fostul primar al municipiului Radu Mazare. Oamenii legii vor merge la domiciliul fostului edil, iar daca nu il vor gasi atunci vor face demersuri…

- Fostul primar, Radu Mazare, a fost dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce mandatul emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a ajuns la Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit unor surse judiciare. Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astazi, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

- Fostul ministru de Interne in Guvernul Boc, Gabriel Berca, merge la inchisoare. Berca a fost condamnat definitiv de instanța suprema la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. In același dosar, fostul deputat Mihai Banu a primit o pedeapsa de trei ani. In prima instanța, Curtea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie sancționata disciplinar pe o perioada de șase luni dar sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie mutata disciplinar pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data…

- Instanța suprema a respins excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan, cunoscuta ca judecatoarea lui Dan Voiculescu, inlocuind excluderea cu mutarea disciplinara a acesteia pentru șase luni la Curtea de Apel Targu Mureș. „Cu majoritate: Admite recursurile declarate de parata Bogdan Camelia si intervenienta…

- Camelia Bogdan va activa din nou ca judecator prin decizia definitiva pronunțata, miercuri, de Inalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul judecatoarei impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Singura sancțiune care i-a fost aplicata de judecatorii supremi a fost mutarea…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu, fost ministru al Educației, va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marti Inalta Curte de Casatie si Justitie.Mihnea Costoiu a facut o plangere la instanta suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marți Inalta Curte de Casație și Justiție. Mihnea Costoiu a facut o plângere la instanța suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma si Damian" Radauti are toate șansele sa recupereze peste doua milioane de dolari americani. Inalta Curte de Casatie și Justitie a admis, la finele saptamanii trecute, recursul declarat de Spitalul Radauti și a trimis spre rejudecare la Tribunalul ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie definitiva in dosarul in care membri ai doua clanuri rivale de interlopi – „Camatarii” si „Sportivii – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni comise cu violenta, inclusiv impuscaturi in plina strada. Pronuntarea a fost amanata…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat, marți, pentru 14 decembrie, pronunțarea unei decizii in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost judecat pentru trafic de influența. În mai 2016, Gabriel Berca a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani…

- La audierea sa de luni, Tiberiu Urdareanu a declarat in fata magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ca nu avea o relatie de prietenie cu Ludovic Orban, iar discutiile ample au avut loc in preajma anuntarii candidaturii celui din urma la postul de primar al Capitalei. Odata…