Stiri pe aceeasi tema

- „Revoca masura arestarii preventive si dispune retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului de arestare european. Cu contestatie in 48 ore de la comunicare”, se arata in minuta instatei. Avocatii omului de afaceri au cerut joi Tribunalului Bucuresti revocarea mandatului de…

- Procesul lui Radu Mazare privind retrocedarea plajelor din Constanța se va judeca in apel incepand cu data de 7 ianuarie, a stabilit luni ICCJ. In masura in care termenul nu va fi unul suficient pentru amploarea dezbaterilor, judecatorii au stabilit ca discuțiile vor continua și pe 8 ianuarie.Dosarul…

- Procesul lui Radu Mazare privind retrocedarea plajelor din Constanta se va judeca in apel incepand cu data de 7 ianuarie, a stabilit luni ICCJ. In masura in care termenul nu va fi unul suficient pentru amploarea dezbaterilor, judecatorii au stabilit ca discutiile vor continua si pe 8 ianuarie.

- Din cauza sarbatorilor?! Tribunalul București a amanat, luni, din nou, pronunțarea privind legalitatea rechizitorului intocmit in dosarul Tel Drum, urmand ca o decizie sa fie anuntata pe 28 decembrie. Magistrații ar fi urmat sa decida daca incep judecata propriu-zisa, insa este a doua oara cand este…

- Judecatorii au motivat decizia de condamnare a Elenei Udrea in dosarul Gala Bute la 6 ani de inchisoare.Magistratii noteaza, printre altele, ca lipsa Elenei Udrea de la proces nu a impiedicat buna desfasurare a acestuia. Citeste aici MOTIVAREA INSTANTEIElena Udrea este, in prezent,…

- Procesul a inceput in urma cu 10 ani, iar fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost trimis in judecata de DNA alaturi de alte 36 de persoane, printre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru. Radu Mazare si Nicusor Constantinescu au fost condamnati…

- Cristian Borcea nu scapa de drumurile la Instanța Suprema! Fostul patron al clubului Dinamo va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul lui Radu Mazare si al lui Nicusor Constantinescu privind atribuirea ilegala a unor terenuri in Constanta, informeaza Antena3.Procesul a inceput in urma cu…

- Magistrații instanței supreme stabilit, pentru 3 decembrie, urmatorul termen pentru dosarul DGASPC, in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la 3 ai și 6 luni de inchisoare cu executare. Procesul a fost amanat pentru ca aparatorii din dosar au cerut timp sa studieze motivele de apel,…