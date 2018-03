Stiri pe aceeasi tema

- "Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, legal constituite, prin Hotararea nr.1 din 29 martie 2018, au sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate cuprinse in Legea de modificare si completare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor",…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei prelungește suspansul in in dosarul in care sunt judecați fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, finul sau, Ion Bircina și alți trei inculpați. Instanța suprema a stabilit ieri un nou termen pentru sentința. „Amana pronuntarea…

- Sentința in dosarul in care Toni Grebla e judecat pentru trafic de influența. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a programat pentru marti, 27 martie, ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) – Toni Grebla – este judecat pentru mai multe infractiuni,…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor intra luni in plenul Senatului pentru votul final. Cele mai importante modificari la pachetul…

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat marti, 20 martie, un raport favorabil pentru modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. Cea mai…

- Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru Legea 303/2004 privind statutul magistratilor si Legea 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Printre cele mai importante modificari la cele doua legi se afla eliminarea presedintelui Romaniei din numirea…

- Comisia Iordache a redefinit eroarea judiciara, la raspunderea magistraților; Inspecția Judiciara, implicata in procedura acțiunii in regres, potrivit deciziei comisie de marți. PNL a anunțat ca va ataca la Curtea Constituționala noua forma a propunerii legislative. Comisia a finalizat și votat modificarile…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317/2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale Justitiei a dat luni, cu 12 voturi “pentru” si 6 “impotriva”, raport de adoptare pentru modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce unele articole au fost declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala (CCR).…

- Articolul la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii prevede ca CSM primeste atributii de numire si revocare a conducerii ICCJ, iar presedintele Romaniei este eliminat din procedura si se va corela cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, unde se va propune eliminarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.Propunerea legislativa ii apartine deputatul PSD Eugen Nicolicea.…

- "A aparut o informatie care nu are nicio legatura cu realitatea. Redeschiderea unui dosar se face prin decizia unei instante si, conform unei hotarari a Curtii Constitutionale, pentru redeschiderea unui dosar privitor la o persoana, acea persoana este in mod obligatoriu citata in instanta. Nu am…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- Dupa aproape un an si jumatate de la pronuntarea sentintei pe fond, dosarul „Maternitatea“ revine pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Intre timp au fost inregistrate toate apelurile in cauza, inclusiv cel al DNA, depus initial fara motivare, iar dosarul a fost inregistrat, marti, la Completul…

- Ieri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc primul termen in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Cauza se afla pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. In luna noiembrie 2017,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat din nou, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca isi va da demisia daca va fi inculpat de DNA. Paul Stanescu s-a prezentat joi la Instanta suprema, intr-un proces in care DNA cere confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in…

- USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al partidului transmis Agerpres. De…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Completul de cinci judecatori al Inaltei Curți de Casatie si Justitie a stabilit pentru luni ultimul termen in dosarul de corupție al fostului deputat PSD, Vlad Cosma, și al tatalui sau, Mircea Cosma, judecați pentru fapte de corupție. In prima ...

- USR si PNL vor contesta la CCR modificarile aduse Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora judecatorii Curtii nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, la propunerea…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- Steluța Cataniciu, intrebata care va fi parcursul celor trei legi ale Justiției (303, 304, 317/2004), dupa deciziile luate de CCR, a oferit urmatorul raspuns: "Cele trei legi ale Justiției – 303,304 și 317 - s-au aflat in control constituțional la Curtea Constituționala. Am vazut chiar ieri (n.r.…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, va intra luni la votul final din Senat. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- Firma de avocatura RTPR Allen & Overy a castigat irevocabil in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie respingerea solicitarii de restituire a terenului pe care se afla magazinul Profi din centrul Clujului, dupa 12 ani de litigiu, trei casari cu trimitere spre rejudecare si patru solutionari in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Curtea Constituționala analizeaza, marți, sesizarile ICCJ și PNL privind neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din legile justiției, privind statutul magistraților, organizarea judiciara si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatorii constituționali urmeaza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat cu unanimitate de voturi, marti, obiectiile de neconstitutionalitate privind patru articole din Legea privind organizarea judiciara, in timp ce pentru respingerea obiectiilor referitoare la celelalte dispozitii ale actului normativ s-a inregistrat…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), gasește declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei "o amenintare si o presiune". "Uitati-va la declaratia de ieri a lui Augustin…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier.…

