Instanta obliga Metrorex sa reia alimentarea cu electricitate si apa a magazinelor de la metrou

Printr-o decizie adoptata miercuri, instanta obliga Metrorex SA sa reia alimentarea cu electricitate si apa curenta a magazinelor de la metrou.



Comerciantii de la metrou s-au indreptat in instanta impotriva Metrorex SA, dupa ce societatea le sistase, marti, alimentarea cu electricitate si apa, in spatiile comerciale din subteran. Dosarul in care Asociatia Comerciantilor de la Metrou a atacat actiunile Metrorex a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 din Bucuresti.



Printr-o decizie adoptata ieri, instanta a decis sa le dea dreptate comerciantilor si sa oblige Metrorex…