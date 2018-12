Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Ploiesti a stabilit ca procesul dintre Laura Codruta Kovesi si jurnalistii de la Antena 3 se va rejudeca pe 15 ianuarie 2019. Instanta a respins cererea avocatei lui Kovesi, care a pretins ca este tardiva contestatia in anulare formulata de jurnalisti. In urma deciziei instantei, contestatia…

- Este oare legal sa ne schimbam data nasterii? Aceasta este intrebarea pe care Emile Ratelband o pune in Olanda. Acesta este cunoscut in tara sa natala pentru discursuri motivationale, cariera politica si emisiunile sale de televiziune, insa a devenit o adevarat vedeta internationala peste noapte cand…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, marti, cererea fostei sefe DNA de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului General. Procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea acesteia in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa…

- Magistrații Tribunalului Iași au respins cererea de arestare preventiva a lui Marcu Cornel, patronul firme Exclusiv International SRL, care deține la Alba Iulia Exclusiv TAXI, soțul unei judecatoare de la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul este cercetat pentru intr-un dosar de evaziunea și spalarea…

- Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani si patru luni de inchisoare in urma contopirii celor trei dosare in care fusese condamnat pentru terorism, inselaciune si fraude, ramane in penitenciar, dupa ce Tribunalul Dambovita i-a respins ca neintemeiata cererea de intrerupere a executarii pedepsei pe motive…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține, referitor la apelul procurorului general de a declasifica mai multe documente privind intervenția la protestul din 10 august, ca instanța poate dispune desecretizarea de urgența.Ministrul precizeaza ca solicitarea lui Augustin Lazar este in analiza…

- ,,Zilnic, sute de persoane aplica la Silverhand, in cautarea unui nou loc de munca. Țarile preferate de romani, atunci cand vine vorba de un loc de munca in strainatate sunt: Germania, Austria, Olanda, insa in ultima perioada se poate observa și o cerere pentru țarile nordice precum Islanda,…