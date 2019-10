Solicitarea lui Weinstein a fost respinsa printr-un ordin succint, format din trei paragrafe, emis de cinci judecatori de la Curtea de Apel a statului New York, fara a se oferi vreo explicatie. Avocatii lui Harvey Weinstein doreau mutarea procesului in Albany sau Long Island, invocand 'atmosfera de circ mediatic' si 'isteria' provocata de media la New York. Procesul lui Weinstein, 67 de ani, va incepe la o instanta din Manhattan la 6 ianuarie. El este acuzat ca a violat o femeie in 2013 si ca a fortat o alta sa intretina relatii sexuale in 2006. Inceperea procesului sau a fost amanata cu 4…